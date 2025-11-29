Hezbolah traži od pape Lava da osudi izraelsku agresiju u Libanu

Hezbolah je uputio poruku papi Lavu XIV pred njegovu posjetu Libanu, pozivajući ga da osudi izraelsku agresiju.

- Koristimo ovu priliku i da potvrdimo svoju predanost suživotu. Oslanjamo se na stajalište Vaše Svetosti, a to je da odbacite nepravdu i agresiju koju su cionistički osvajači i njihove pristalice počinile protiv naše nacije - navodi se u poruci grupe.

U istoj poruci, Hezbolah je osudio patnje Libanaca uslijed okupacije južnih teritorija, gotovo svakodnevne napade i stalnu prijetnju koju Izrael predstavlja.

Iako je prije godinu dana stupio na snagu prekid vatre, izraelska vojska je pojačala svoje napade na Liban, tvrdeći da želi spriječiti ponovno naoružavanje Hezbolaha.

Hezbolah smatra da papa Lava posjeta dolazi u ključnom trenutku.

Nakon posjete Turskoj, papa Lav bi u Libanu trebao boraviti od nedjelje do utorka.