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UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski najavljuje nove sankcije: Ukrajina sutra uvodi dodatne mjere protiv Rusije

Istakao je da će nove mjere biti usklađene s međunarodnim partnerima kako bi se oslabile sposobnosti Rusije da nastavi vojnu agresiju

Zelenski: Najavljuje nove sankcije. AP

M. Až.

29.11.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će u ponedjeljak potpisati nove odluke o sankcijama Rusiji, s ciljem dodatnog jačanja međunarodnog pritiska zbog rata.

- Uvest ćemo nove odluke o sankcijama, nadograđujući pritisak naših partnera na Rusiju zbog ovog rata - poručio je Zelenski.

Istakao je da će nove mjere biti usklađene s međunarodnim partnerima kako bi se oslabile sposobnosti Rusije da nastavi vojnu agresiju.

- Naši prijedlozi sankcija bit će proslijeđeni svim glavnim partnerskim jurisdikcijama - dodao je Zelenski, naglašavajući da će dekreti biti objavljeni sutra.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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