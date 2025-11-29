Zelenski najavljuje nove sankcije: Ukrajina sutra uvodi dodatne mjere protiv Rusije

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će u ponedjeljak potpisati nove odluke o sankcijama Rusiji, s ciljem dodatnog jačanja međunarodnog pritiska zbog rata.

- Uvest ćemo nove odluke o sankcijama, nadograđujući pritisak naših partnera na Rusiju zbog ovog rata - poručio je Zelenski.

Istakao je da će nove mjere biti usklađene s međunarodnim partnerima kako bi se oslabile sposobnosti Rusije da nastavi vojnu agresiju.

- Naši prijedlozi sankcija bit će proslijeđeni svim glavnim partnerskim jurisdikcijama - dodao je Zelenski, naglašavajući da će dekreti biti objavljeni sutra.