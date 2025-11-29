Američki advokat tvrdi: SAD bi uskoro mogle pokrenuti vojnu intervenciju protiv Venecuele

Američki advokat i republikanski strateg Adolfo Franko (Adolfo Franco) ocjenjuje da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle pokrenuti vojnu intervenciju protiv Venecuele.

- Sjedinjene Američke Države su i ranije proglašavale zone zabrane leta. To znači da su vojne aktivnosti neizbježne i da ulazite u taj zračni prostor na vlastitu odgovornost. Rizici su jednostavno previsoki - rekao je Franko za Al Jazeeru.

Naglašava da još nije jasno kakav će potez povući Donald Tramp (Donald Trump), iako smatra da bi reakcija mogla uslijediti.

- Venecuelanski režim je diktatura. Mi ga ne priznajemo kao legitimnog. Većina zapadnih zemalja također ga ne priznaje. Vjerujemo da su izbori bili lažni i da se većina Venecuelanaca protivi tom režimu. Zato će svaka vrsta američke vojne akcije vjerovatno izazvati haos i nemire i dovesti do promjene iznutra - kazao je Franko.

Podsjetimo, Tramp je ranije najavio potpuno zatvaranje zračnog prostora iznad i oko Venecuele, uz upozorenje da svi koji putuju to čine na vlastitu odgovornost.