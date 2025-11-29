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TURSKI PREDSJEDNIK

Erdoan: Izrael krši primirje u Gazi iz "izmišljenih" razloga

Palestinska grupa Hamas nastavlja svoj strpljivi pristup kako bi održala primirje uprkos provokacijama, kazao je

Edoan: Izrael krši primirje u Gazi. Anadolija

Anadolija

29.11.2025

Izrael krši primirje u Gazi iz "izmišljenih" razloga, izjavio je u subotu turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan).

- Palestinska grupa Hamas nastavlja svoj strpljivi pristup održavanju primirja uprkos provokacijama - rekao je Erdoan u govoru tokom ceremonije dodjele nagrada za naučna dostignuća u Istanbulu.

Međunarodne medijske organizacije nisu izvještavale o smrti svojih kolega, "dok je u Gazi ubijeno preko 270 novinara", dodao je Erdoan.

Izrael je ubio skoro 70.000 ljudi, uglavnom žena i djece, a ranio preko 170.000 drugih u napadima u Gazi od oktobra 2023. godine.

# RECEP TAYYIP ERDOGAN
# IZRAEL
# HAMAS
# GAZA
# TURSKA
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