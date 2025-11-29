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OŠTRA REAKCIJA

Venecuela odgovorila Trampu: To je kolonijalistička prijetnja

Vlada Venecuele smatra da Trampovi komentari predstavljaju pokušaj narušavanja suvereniteta zemlje

AP

M. Až.

29.11.2025

Vlada Venecuele oštro je osudila izjavu američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je pozvao da se zračni prostor iznad i oko te zemlje smatra „potpuno zatvorenim“. U Karakasu su komentari ocijenjeni kao „kolonijalistička prijetnja“ suverenitetu zemlje.

Tramp u svojoj objavi nije pružio dodatne detalje, što je izazvalo nesigurnost u Karakasu u trenutku pojačanog pritiska Vašingtona na vladu predsjednika Nikolasa Madura.

Čini se da je objava iznenadila i američku administraciju. Dužnosnici koje je kontaktirao Reuters izjavili su da nisu upoznati s bilo kakvim vojnim operacijama za zatvaranje vazdušnog prostora Venecuele. Pentagon nije odgovorio na upite za komentar, a ni Bijela kuća nije dala dodatna pojašnjenja.

- Ekstravagantna, nezakonita i neopravdana agresija - navodi se u službenoj izjavi koju je putem Telegrama danas objavio ministar vanjskih poslova Ivan Gil Pinto. Vlada Venecuele smatra da Trampovi komentari predstavljaju pokušaj narušavanja suvereniteta zemlje.

U izjavi se Sjedinjene Države također optužuju za pokušaj nametanja eksteritorijalne jurisdikcije, što se tumači kao kršenje međunarodnog prava.

# VENECUELA
# SAD
# DONALD TRUMP
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