Venecuela odgovorila Trampu: To je kolonijalistička prijetnja

Vlada Venecuele oštro je osudila izjavu američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je pozvao da se zračni prostor iznad i oko te zemlje smatra „potpuno zatvorenim“. U Karakasu su komentari ocijenjeni kao „kolonijalistička prijetnja“ suverenitetu zemlje.

Tramp u svojoj objavi nije pružio dodatne detalje, što je izazvalo nesigurnost u Karakasu u trenutku pojačanog pritiska Vašingtona na vladu predsjednika Nikolasa Madura.

Čini se da je objava iznenadila i američku administraciju. Dužnosnici koje je kontaktirao Reuters izjavili su da nisu upoznati s bilo kakvim vojnim operacijama za zatvaranje vazdušnog prostora Venecuele. Pentagon nije odgovorio na upite za komentar, a ni Bijela kuća nije dala dodatna pojašnjenja.