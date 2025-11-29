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INCIDENT NA NEBU

Moldavija ponovo prijavila ulazak ruskih dronova: "Na putu su da ubiju civile"

Ministarstvo unutrašnjih poslova Moldavije je navelo da su identifikovana dva ruska drona koja su preletjela preko moldavskog teritorija

Moldavija je ranije upozoravala na slične upade. Platforma X

M. Až.

29.11.2025

Moldavske vlasti saopćile su danas da su ruski dronovi ponovno preletjeli moldavski zračni prostor, predstavljajući ozbiljnu prijetnju sigurnosti zračnog saobraćaja. Ovo je treći takav incident u samo devet dana.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Moldavije je navelo da su identifikovana dva ruska drona koja su preletjela preko moldavskog teritorija, nakon čega je zračni prostor bio zatvoren sat i deset minuta, od 22:43 do 23:53.

Dronovi su potom nastavili let prema ukrajinskom teritoriju.

Vlasti su opisale incident kao "ozbiljnu prijetnju zračnoj sigurnosti" i "ilegalno i opasno djelovanje koje ugrožava civilne letove i živote ljudi".

Predsjednica Maia Sandu je na platformi X poručila:

- Na putu da ubijaju civile, ruski dronovi ponovno su prekršili moldavski zračni prostor, prisilivši njegovo privremeno zatvaranje. Osuđujemo te napade i stojimo s Ukrajinom.

Sandu podržava približavanje Moldavije Evropskoj uniji i redovno optužuje Moskvu za pokušaje destabilizacije zemlje.

Upad se dogodio usred velikog ruskog napada na Kijev i druge ukrajinske gradove, u kojem su poginule tri osobe, a gotovo 30 ih je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija ispalila oko 36 raketa i blizu 600 dronova.

Moldavija je ranije upozoravala na slične upade dronova 20. novembra, kao i ranije ove sedmice. Ruski ambasador Oleg Ozerov više puta je pozivan na razgovor u moldavsko ministarstvo vanjskih poslova.

Od izbora Maie Sandu 2020. godine, Moskva optužuje Moldaviju za "neprijateljsko djelovanje" i poticanje antiruskog raspoloženja.

# MOLDAVIJA
# RUSIJA
# UKRAJINA
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