Moldavija ponovo prijavila ulazak ruskih dronova: "Na putu su da ubiju civile"

Moldavske vlasti saopćile su danas da su ruski dronovi ponovno preletjeli moldavski zračni prostor, predstavljajući ozbiljnu prijetnju sigurnosti zračnog saobraćaja. Ovo je treći takav incident u samo devet dana.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Moldavije je navelo da su identifikovana dva ruska drona koja su preletjela preko moldavskog teritorija, nakon čega je zračni prostor bio zatvoren sat i deset minuta, od 22:43 do 23:53.

Dronovi su potom nastavili let prema ukrajinskom teritoriju.

Vlasti su opisale incident kao "ozbiljnu prijetnju zračnoj sigurnosti" i "ilegalno i opasno djelovanje koje ugrožava civilne letove i živote ljudi".

Predsjednica Maia Sandu je na platformi X poručila:

- Na putu da ubijaju civile, ruski dronovi ponovno su prekršili moldavski zračni prostor, prisilivši njegovo privremeno zatvaranje. Osuđujemo te napade i stojimo s Ukrajinom.

Sandu podržava približavanje Moldavije Evropskoj uniji i redovno optužuje Moskvu za pokušaje destabilizacije zemlje.

Upad se dogodio usred velikog ruskog napada na Kijev i druge ukrajinske gradove, u kojem su poginule tri osobe, a gotovo 30 ih je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija ispalila oko 36 raketa i blizu 600 dronova.

Moldavija je ranije upozoravala na slične upade dronova 20. novembra, kao i ranije ove sedmice. Ruski ambasador Oleg Ozerov više puta je pozivan na razgovor u moldavsko ministarstvo vanjskih poslova.

Od izbora Maie Sandu 2020. godine, Moskva optužuje Moldaviju za "neprijateljsko djelovanje" i poticanje antiruskog raspoloženja.