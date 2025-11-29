Strah od sukoba sa SAD: Venecuelanska vojska slabo pripremljena

Američke oružane snage znatno nadmašuju venecuelanske, koje su oslabljenje nedostatkom adekvatne obuke, niskim platama i zastarjelom opremom.
Iako je predsjednik Venecuele Nikolas Maduro postavljao oficire na vladine pozicije, obični vojnici zarađuju samo 100 dolara mjesečno u lokalnoj valuti.
To je otprilike petina iznosa koji, prema studijama, prosječnoj porodici treba za pokrivanje osnovnih potreba.
Izvori upozoravaju da bi dezerterstva, koja se već javljaju u mnogim jedinicama, mogla porasti u slučaju američkog vojnog napada.
Glavno iskustvo venecuelanskih trupa u posljednjim godinama bilo je suočavanje s nenaoružanim civilima tokom uličnih protesta.
Maduro je rekao da se osam miliona civila obučava u milicijama.
Vojne opreme, od koje većina potiče iz Rusije i stara je decenijama, nedostaje. Oko 20 borbenih aviona kupljeno je 2000. godine, ali se oni smatraju manjkavim u poređenju s američkim avionima.
Venecuelanski helikopteri, tenkovi i ručni raketni sistemi ruske proizvodnje također su zastarjeli.
Američka vojska poznata je po vrhunskoj obuci i visokim standardima vojnih akademija, uključujući obuku za tradicionalne borbene zadatke, specijalizovane misije i naprednu tehnologiju.
Pored toga, SAD posjeduje ogroman nuklearni arsenal i smatra se liderom u nuklearnoj tehnologiji.