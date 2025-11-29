Strah od sukoba sa SAD: Venecuelanska vojska slabo pripremljena

Izvori upozoravaju da bi dezerterstva, koja se već javljaju u mnogim jedinicama, mogla porasti u slučaju američkog vojnog napada.

To je otprilike petina iznosa koji, prema studijama, prosječnoj porodici treba za pokrivanje osnovnih potreba.

Iako je predsjednik Venecuele Nikolas Maduro postavljao oficire na vladine pozicije, obični vojnici zarađuju samo 100 dolara mjesečno u lokalnoj valuti.

Američke oružane snage znatno nadmašuju venecuelanske, koje su oslabljenje nedostatkom adekvatne obuke, niskim platama i zastarjelom opremom.

Glavno iskustvo venecuelanskih trupa u posljednjim godinama bilo je suočavanje s nenaoružanim civilima tokom uličnih protesta.

Maduro je rekao da se osam miliona civila obučava u milicijama.

Vojne opreme, od koje većina potiče iz Rusije i stara je decenijama, nedostaje. Oko 20 borbenih aviona kupljeno je 2000. godine, ali se oni smatraju manjkavim u poređenju s američkim avionima.

Venecuelanski helikopteri, tenkovi i ručni raketni sistemi ruske proizvodnje također su zastarjeli.

Američka vojska poznata je po vrhunskoj obuci i visokim standardima vojnih akademija, uključujući obuku za tradicionalne borbene zadatke, specijalizovane misije i naprednu tehnologiju.

Pored toga, SAD posjeduje ogroman nuklearni arsenal i smatra se liderom u nuklearnoj tehnologiji.