Zelenski: Realno je da se finalizuju koraci za dostojanstveno okončanje rata

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) jučer je kazao da je zahvaljujući aktivnoj diplomatiji, sasvim realno da se u narednim danima finalizuju koraci kako bi se utvrdilo kako da se "dostojanstveno okonča rat". Inače, ukrajinska delegacija otputovala je u SAD na pregovore. Dijalog će biti nastavljen na osnovu tačaka iz Ženeve, prenosi Ukrinform.

- Diplomatija ostaje aktivna. Američka strana je konstruktivna i sasvim je realno da se u narednim danima finalizuju koraci kako bi se utvrdilo kako dostojanstveno okončati rat - istakao je Zelenski tokom sinoćnjeg obraćanja. On je zaključio da ukrajinska delegacija ima potrebne direktive i da očekuje da će momci raditi u skladu sa jasnim ukrajinskim prioritetima. Kako je ranije objavio Ukrinform, Zelenski je promijenio sastav delegacije za pregovore sa Sjedinjenim Državama i drugim međunarodnim partnerima, kao i sa predstavnicima Ruske Federacije o miru. Nju je predvodio sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Rustem Umerov.