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JASAN STAV

Zelenski: Realno je da se finalizuju koraci za dostojanstveno okončanje rata

Diplomatija ostaje aktivna, kaže Zelenski

Zelenski: Okončarnje rata. Platforma X

A. O.

30.11.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) jučer je kazao da je zahvaljujući aktivnoj diplomatiji, sasvim realno da se u narednim danima finalizuju koraci kako bi se utvrdilo kako da se "dostojanstveno okonča rat".

Inače, ukrajinska delegacija otputovala je u SAD na pregovore. Dijalog će biti nastavljen na osnovu tačaka iz Ženeve, prenosi Ukrinform.

- Diplomatija ostaje aktivna. Američka strana je konstruktivna i sasvim je realno da se u narednim danima finalizuju koraci kako bi se utvrdilo kako dostojanstveno okončati rat - istakao je Zelenski tokom sinoćnjeg obraćanja.

On je zaključio da ukrajinska delegacija ima potrebne direktive i da očekuje da će momci raditi u skladu sa jasnim ukrajinskim prioritetima.

Kako je ranije objavio Ukrinform, Zelenski je promijenio sastav delegacije za pregovore sa Sjedinjenim Državama i drugim međunarodnim partnerima, kao i sa predstavnicima Ruske Federacije o miru. Nju je predvodio sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Rustem Umerov.

Zelenski je odobrio nove direktive za ukrajinsku delegaciju da učestvuje u pregovaračkom procesu sa Sjedinjenim Državama i drugim međunarodnim partnerima Ukrajine, kao i sa predstavnicima Rusije, radi postizanja pravednog i održivog mira.

Ukrinform je objavio da su šef ukrajinske delegacije, Umerov, i njegov tim već otputovali na mirovne pregovore u Sjedinjene Američke Države.

# VOLODYMYR ZELENSKY
# RUSIJA
# UKRAJINA
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