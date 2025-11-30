UN optužuje Izrael za sistematsku primjenu torture i nekažnjivost zločina nad Palestincima

Izvještaj Ujedinjenih naroda (UN) koji obuhvata posljednje dvije godine navodi da Izrael u praksi provodi državnu politiku sistematskog mučenja, uz snažnu zabrinutost zbog nekažnjivosti izraelskih snaga za ratne zločine.

Komitet UN-a protiv torture, sastavljen od deset nezavisnih stručnjaka, izrazio je duboku zabrinutost povodom stalnih navoda o izuzetno teškim premlaćivanjima, upotrebi pasa u napadima, elektrošokovima, tehnikama waterboardinga, dugotrajnom zadržavanju u stresnim položajima te seksualnom nasilju.

U dokumentu objavljenom u petak, a koji je dio redovnog nadzora nad državama potpisnicama Konvencije UN-a protiv torture, istaknuto je i da su palestinski zatvorenici bili ponižavani — prisiljavani da oponašaju životinje, dok je bilo slučajeva da su vojnici mokrili po njima. Navodi se da su pritvorenima sustavno uskraćivani medicinski tretmani te da su bili izloženi pretjeranoj upotrebi vezivanja, što je u pojedinim slučajevima dovelo i do amputacija.

Komitet je posebno izrazio zabrinutost zbog široke primjene izraelskog Zakona o nezakonitim borcima, kojim se opravdava dugotrajno pritvaranje bez suđenja hiljada palestinskih muškaraca, žena i djece. Prema podacima izraelske organizacije za ljudska prava B’Tselem, krajem septembra je 3.474 Palestinaca bilo u administrativnom pritvoru, dakle pritvoru bez suđenja.

Novi izvještaj UN-a, koji pokriva period od početka rata u Gazi 7. oktobra 2023. godine, naglašava i veliki broj djece pritvorene bez optužnice ili na osnovu pukih sumnji, uz napomenu da je krivična odgovornost u Izraelu postavljena na 12 godina, ali da su hapšena i djeca mlađa od toga.

Djeca označena kao sigurnosni zatvorenici, stoji u izvještaju, suočavaju se sa ozbiljnim ograničenjima kontakta s porodicom, mogu biti stavljena u samicu i nemaju pristup obrazovanju, što je protivno međunarodnim standardima. Komitet preporučuje Izraelu izmjene zakonodavstva kako bi se spriječila primjena samice na maloljetnike.

Komitet — osnovan radi praćenja provođenja Konvencije iz 1984. godine — upozorava da svakodnevna primjena izraelskih politika na okupiranoj palestinskoj teritoriji, sagledana u cjelini, može predstavljati oblik mučenja.