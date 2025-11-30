Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IZVJEŠTAJ

UN optužuje Izrael za sistematsku primjenu torture i nekažnjivost zločina nad Palestincima

Prema izvještaju, tokom rata u Gazi 75 Palestinaca je umrlo u pritvoru, dok su se uslovi za zatvorenike znatno pogoršali

Pojas Gaze. Anadolija

A. O.

30.11.2025

Izvještaj Ujedinjenih naroda (UN) koji obuhvata posljednje dvije godine navodi da Izrael u praksi provodi državnu politiku sistematskog mučenja, uz snažnu zabrinutost zbog nekažnjivosti izraelskih snaga za ratne zločine.

Komitet UN-a protiv torture, sastavljen od deset nezavisnih stručnjaka, izrazio je duboku zabrinutost povodom stalnih navoda o izuzetno teškim premlaćivanjima, upotrebi pasa u napadima, elektrošokovima, tehnikama waterboardinga, dugotrajnom zadržavanju u stresnim položajima te seksualnom nasilju.

U dokumentu objavljenom u petak, a koji je dio redovnog nadzora nad državama potpisnicama Konvencije UN-a protiv torture, istaknuto je i da su palestinski zatvorenici bili ponižavani — prisiljavani da oponašaju životinje, dok je bilo slučajeva da su vojnici mokrili po njima. Navodi se da su pritvorenima sustavno uskraćivani medicinski tretmani te da su bili izloženi pretjeranoj upotrebi vezivanja, što je u pojedinim slučajevima dovelo i do amputacija.

Komitet je posebno izrazio zabrinutost zbog široke primjene izraelskog Zakona o nezakonitim borcima, kojim se opravdava dugotrajno pritvaranje bez suđenja hiljada palestinskih muškaraca, žena i djece. Prema podacima izraelske organizacije za ljudska prava B’Tselem, krajem septembra je 3.474 Palestinaca bilo u administrativnom pritvoru, dakle pritvoru bez suđenja.

Novi izvještaj UN-a, koji pokriva period od početka rata u Gazi 7. oktobra 2023. godine, naglašava i veliki broj djece pritvorene bez optužnice ili na osnovu pukih sumnji, uz napomenu da je krivična odgovornost u Izraelu postavljena na 12 godina, ali da su hapšena i djeca mlađa od toga.

Djeca označena kao sigurnosni zatvorenici, stoji u izvještaju, suočavaju se sa ozbiljnim ograničenjima kontakta s porodicom, mogu biti stavljena u samicu i nemaju pristup obrazovanju, što je protivno međunarodnim standardima. Komitet preporučuje Izraelu izmjene zakonodavstva kako bi se spriječila primjena samice na maloljetnike.

Komitet — osnovan radi praćenja provođenja Konvencije iz 1984. godine — upozorava da svakodnevna primjena izraelskih politika na okupiranoj palestinskoj teritoriji, sagledana u cjelini, može predstavljati oblik mučenja.

Prema izvještaju, tokom rata u Gazi 75 Palestinaca je umrlo u pritvoru, dok su se uslovi za zatvorenike znatno pogoršali. Komitet navodi da je broj smrti neuobičajeno visok i da pogađa isključivo palestinske pritvorenike. Također ističu kako nijedan državni zvaničnik nije odgovarao za te smrti.

Izraelska vlada više puta je negirala upotrebu torture. Komitet UN-a saslušao je izaslanike iz izraelskog ministarstva vanjskih poslova, ministarstva pravde i zatvorske službe, koji su tvrdili da su uvjeti u zatvorima adekvatni i pod kontrolom.

Ipak, Komitet ukazuje da inspektor zadužen za ispitivanje žalbi protiv vojnika i čuvara u zatvorima u prethodne dvije godine nije pokrenuo nijedno krivično gonjenje, uprkos široko rasprostranjenim navodima o zlostavljanju.

# UN
# IZRAEL
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.