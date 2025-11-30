Demonstranti se okupili u Tel Avivu: Traže tijela preostala dva taoca

Veliki broj demonstaranataa okupio se u Tel Avivu kako bi tražili povratak tijela preostalih dvoje otetih talaca koje Hamas dosad nije vratio porodicama. Iako je predviđeno mirovinim sporazumom u Gazi da tijela budu vraćena, na šta je pristala ova palestitnska grupa, demonstracije se ipak održavaju.

Na teren bi trebale stići međunarodne snage koje bi kontrolirale razoružavanje Hamasa, nakon razmjene otetih i zarobljenih, što nekim pripadnicima te organizacije nimalo ne odgovara.

Ipak, Hamas i dalje traži nova opravdanja kako ne bi vratio tijela, a bez prve faze nemoguće je pokrenuti novo poglavlje mirovnog dogovora, izvještavaju agencije.

- Hamas nam poručuje da je u potrazi za tijelima otetih Izraelaca. Tvrde da su im na tragu. Međutim, mislim da nas zavlače, da se poigravaju s nama, a to im nećemo dopustiti - poručio je na protestu Itzik Gvili, otac jednog otetog taoca.