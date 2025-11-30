Tramp poziva na zatvaranje zračnog prostora iznad Venecuele dok Maduro priprema odbranu

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u subotu da bi zračni prostor iznad i oko Venecuele trebalo smatrati u potpunosti zatvorenim, ne navodeći detalje, dok Washington nastavlja pojačavati pritisak na vladu predsjednika Nikolas Maduro (Nicolás Maduro).
Donald Tramp je više puta govorio da bi američki napadi na navodne narko-brodove u Karibima i Pacifiku, u kojima je poginulo više od 80 ljudi, mogli prerasti u kopnenu akciju u Južnoj Americi, iako je, prema izvještajima, ranije razgovarao s Madurom i razmatrao mogućnost njegove posjete Sjedinjenim Američkim Državama.
Vojne sposobnosti Venecuele
Izvori upoznati s mogućnostima venecuelanske vojske rekli su za Reuters da je američka vojska neuporedivo snažnija od venecuelanske, koja je oslabila zbog nedostatka obuke, niskih plata i zastarjele opreme.
Iako je Maduro, koji je na vlasti od 2013., zadržao lojalnost vojske postavljanjem oficira na ključne državne pozicije, vojnici nižih činova zarađuju tek oko 100 dolara mjesečno u lokalnoj valuti, što je samo petina iznosa koji jednoj prosječnoj porodici treba za osnovne životne potrebe.
Izvori upozoravaju da bi dezerterstvo, koje je već prisutno u mnogim jedinicama, moglo naglo porasti u slučaju američkog napada.
Maduro tvrdi da osam miliona civila prolazi kroz obuku u okviru milicije, ali jedan izvor procjenjuje da bi u stvarnim odbrambenim akcijama učestvovale samo hiljade pripadnika obavještajnih službi, naoružanih pristalica vladajuće stranke i milicijskih grupa.
Vojna oprema, velikim dijelom ruske proizvodnje i stara nekoliko decenija, također predstavlja problem. Caracas je tokom 2000-ih kupio oko 20 borbenih aviona Suhoj (Su-27), ali se oni smatraju inferiornim u odnosu na američke B-2 bombardere (B-2), dok su ruski helikopteri, tenkovi i rakete koje nose vojnici također zastarjeli.
Mogući odgovori Venecuele
Venecuela planira pružiti gerilski otpor ili izazvati haos u slučaju američkog zračnog ili kopnenog napada, pokazuju izvori i dokumenti do kojih je došao Reuters.
Visoki zvaničnici o tome su govorili javno, ali bez detalja, nazivajući strategiju "dugotrajni otpor", koja bi uključivala male vojne jedinice na više od 280 lokacija, zadužene za sabotaže i druge gerilske taktike.
Venecuela je već rasporedila svojih 5.000 ruskih raketa Igla (Igla), koje je Maduro nedavno hvalio na državnoj televiziji. Prema jednom izvoru, vojnim jedinicama je naređeno da se raziđu i sakriju na različite lokacije u slučaju napada.
Druga strategija, nazvana "anarhizacija", koju zvaničnici javno ne spominju, predviđa korištenje obavještajnih službi i naoružanih pristalica vladajuće stranke kako bi se stvorio haos u Caracasu i zemlja učinila neupotrebljivom, tvrde izvori.
Na zapadu Venecuele djeluju kolumbijske gerilske grupe. Pristalice vladajuće stranke, poznate kao "colectivos", često se mobiliziraju u konvojima motocikala.
Venecuelanska opozicija, nevladine organizacije, Washington i pojedine latinoameričke vlade optužuju Madura i vojsku za veze s narko-kartelima i nasiljem. Vlada uporno odbacuje te optužbe, tvrdeći da SAD žele promjenu režima kako bi preuzele kontrolu nad ogromnim venecuelanskim naftnim rezervama.