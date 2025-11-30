Tramp poziva na zatvaranje zračnog prostora iznad Venecuele dok Maduro priprema odbranu

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u subotu da bi zračni prostor iznad i oko Venecuele trebalo smatrati u potpunosti zatvorenim, ne navodeći detalje, dok Washington nastavlja pojačavati pritisak na vladu predsjednika Nikolas Maduro (Nicolás Maduro).

Donald Tramp je više puta govorio da bi američki napadi na navodne narko-brodove u Karibima i Pacifiku, u kojima je poginulo više od 80 ljudi, mogli prerasti u kopnenu akciju u Južnoj Americi, iako je, prema izvještajima, ranije razgovarao s Madurom i razmatrao mogućnost njegove posjete Sjedinjenim Američkim Državama.

Vojne sposobnosti Venecuele

Izvori upoznati s mogućnostima venecuelanske vojske rekli su za Reuters da je američka vojska neuporedivo snažnija od venecuelanske, koja je oslabila zbog nedostatka obuke, niskih plata i zastarjele opreme.

Iako je Maduro, koji je na vlasti od 2013., zadržao lojalnost vojske postavljanjem oficira na ključne državne pozicije, vojnici nižih činova zarađuju tek oko 100 dolara mjesečno u lokalnoj valuti, što je samo petina iznosa koji jednoj prosječnoj porodici treba za osnovne životne potrebe.