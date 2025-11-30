Ukrajinska delegacija putuje u SAD na mirovne pregovore nakon što su potopili tankere u Crnom moru

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio), zajedno s pregovaračima Stivom Vitkofom (Steve Witkoff) i Džeredom Kušnerom (Jared Kushner), danas se sastaje s ukrajinskom delegacijom na Floridi. Sastanak dolazi nakon što su Ukrajinci preuzeli odgovornost za napade dronovima na dva ruska tankera nafte, te nakon smrtonosnih ruskih udara na Kijev.

Tokom razgovora planirano je da se raspravlja o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini. Predsjednik Zelenski je kasno sinoć najavio da je delegacija već krenula za SAD, što implicira da bi trebali stići na Floridu u toku dana.

Na strani Ukrajine, pregovore će voditi sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu, Rustem Umerov, zajedno sa članovima svoje delegacije.

Sastanak će se održati bez glavnog pomoćnika predsjednika Zelenskog, Andrija Jermaka, koji je u petak podnio ostavku nakon što su agencije za borbu protiv korupcije izvršile pretres njegovog stana.

Ruski zvaničnici ranije su izjavili da Vitkof planira putovanje u Moskvu sljedeće sedmice, ponavljajući Trumpove riječi da će poslati svog izaslanika u Rusiju na sastanak s Putinom kako bi razgovarali o "dotjeranom" mirovnom planu.