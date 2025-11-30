Papa Lav XIV danas stiže u posjetu Libanu, apelirat će za mir u zemlji

Papa Lav XIV putuje danas u Libanon, u drugoj i posljednjoj etapi svog prvog putovanja u inostranstvo kao čelnika Katoličke crkve, gdje se očekuje da će apelirati za mir u zemlji koja je kontinuirana meta izraelskih zračnih napada.

Budućnost ugrožena

Prvi američki papa stići će iz Turske, gdje je u posjeti već četiri dana i upozorio da je budućnost čovječanstva ugrožena zbog neuobičajeno velikog broja krvavih sukoba u svijetu i osuđenog nasilja u ime religije.

Kako javlja Reuters, Lav bi trebao sletjeti na međunarodni aerodrom Hariri u Bejrutu u 15.45 sati, prije sastanaka s predsjednikom i premijerom te obraćanja nacionalnim čelnicima, što je druga papina posjeta stranoj vladi.

Liban, koji ima najveći udio kršćana na Bliskom istoku, potresen je prelijevanjem sukoba u Gazi, dok su Izrael i libanska šijitska muslimanska militantna grupa Hezbollah započeli rat, što je kulminiralo razornom izraelskom ofanzivom.

Ekonomska kriza

Vođe u Libanu, koji ugošćuje milion sirijskih i palestinskih izbjeglica i također se bori s oporavkom od višegodišnje ekonomske krize, zabrinuti su da će Izrael dramatično eskalirati svoje napade u nadolazećim mjesecima.

Vođa Hezbollaha Naim Qassem rekao je u petak da se nada da će posjeta pape pomoći u okončanju izraelskih napada.

Raznolike libanske zajednice također su pozdravile papinu posjetu, a vodeći druski klerik, šeik Sami Abi al-Muna, rekao je da Liban "treba tračak nade koji predstavlja ovaj posjeta".

U subotu je papa Lav posjetio poznatu istanbulsku Plavu džamiju, u svojoj prvoj posjeti kao papa muslimanskom bogomolji. Skinuo je cipele u znak poštovanja, ali nije se molio u džamiji kako je planirano, što je, čini se, iznenadilo vatikanske dužnosnike.

Papa ima prepun plan putovanja u Libanu, koji uključuje posjete pet gradova i mjesta od nedjelje do utorka, kada se vraća u Rim.