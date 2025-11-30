Ožalošćeni se okupljaju na mjestu smrtonosnog požara u Hong Kongu, Peking upozorava na proteste

Više od hiljadu ljudi okupilo se danas kako bi odalo počast žrtvama najsmrtonosnijeg požara u Hong Kongu u više od 75 godina, a Peking je upozorio da će upotrijebiti zakon o nacionalnoj sigurnosti kako bi suzbio svaki "antikineski" protest nakon požara.

Istraga u toku

Uzrok požara u neboderu i dalje je pod istragom, usred javnog bijesa zbog propuštenih upozorenja o riziku od požara i dokaza o nesigurnim građevinskim praksama.

Policija je saopćila da je potvrđeni broj poginulih porastao na 146 nakon što su završili pretragu pet izgorjelih tornjeva. Neka tijela pronađena su u stubištima i na krovovima gdje su stanovnici pokušali pobjeći. Više od 40 ljudi još uvijek se smatra nestalim u požaru, rekla je policija, prenosi Reuters.

Ožalošćeni su čekali u redu dužem od kilometra uz obale kanala u blizini izgorjelog stambenog kompleksa Wang Fuk Court kako bi položili bijelo cvijeće za poginule. Neki su priložili poruke upućene žrtvama.

Miris dima još se uvijek osjećao u zraku puna četiri dana nakon što se požar brzo širio po vanjskom dijelu sedam stambenih tornjeva koji su se obnavljali u sjevernom hongkonškom okrugu Tai Po.

Joey Yeung (28), čija je baka u požaru izgorjela, rekla je da je došla sa svojom porodicom s osjećajem žalosti za žrtvama i ljutnje prema odgovornima.

- Ne mogu to prihvatiti. Stoga sam danas došla s ocem i porodicom položiti cvijeće - rekla je Yeung za Reuters.

Potvrđeno je da je među mrtvima sedam indonezijskih kućnih pomoćnica i jedna filipinska pomoćnica, a desetine radnika migranata i dalje se vode kao nestali. U nedjelju ujutro na molitvenom sastanku na otvorenom u središnjem Hong Kongu za filipinsku zajednicu grada prisustvovale su stotine ljudi.

Policija je u subotu pritvorila 24-godišnjeg Milesa Kwana, koji je bio dio skupine koja je pokrenula peticiju kojom se traži neovisna istraga o mogućoj korupciji i revizija nadzora gradnje, rekle su dvije osobe upoznate sa slučajem.

Online peticija koju je promovirala grupa prikupila je više od 10.000 potpisa do subote poslijepodne prije nego što je zatvorena.

Nacionalna sigurnost

Druga peticija sa sličnim zahtjevima pokrenuta je ubrzo nakon toga od stanovnika Tai Poa koji živi u inozemstvu. Do nedjelje je imala više od 2700 potpisa.

Požar koji je progutao sedam stambenih tornjeva u blizini granice s kontinentalnom Kinom šokirao je Hong Kong, a vlasti su pokrenule kriminalističke i korupcijske istrage.