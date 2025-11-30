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Bivši šef kabineta Zelenskog nakon podnošenja ostavke planira na front

Podnošenje ostavke uslijedilo je samo nekoliko sati nakon što je Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) izveo raciju u njegovom domu u Kijevu

Andrij Jermak. Platforma X

DŽ. M.

30.11.2025

Bivši šef kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Andrij Jermak, najavio je da planira "otići na front" nakon što je u petak podnio ostavku.

Podnošenje ostavke 

U izjavi upućenoj američkom listu The New York Post, Jermak je naveo ovu odluku, ali iz pisma nije jasno u kojoj će se tačno ulozi naći na ratištu niti da li time namjerava postati član ukrajinske vojske.

Podnošenje ostavke uslijedilo je samo nekoliko sati nakon što je Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) izveo raciju u njegovom domu u Kijevu.

- Idem na front i spreman sam na bilo kakvu odmazdu. Ja sam iskren i pristojan čovjek. Služio sam Ukrajini i 24. februara 2022, kada je počela ruska invazija, bio sam u Kijevu. Zgađen sam ljagom koja se baca na mene, a još sam više razočaran nedostatkom podrške od onih koji znaju istinu. Možda se još vidimo. Slava Ukrajini - napisao je Jermak redakciji američkog lista.

Uprkos nagovještajima da bi poslano pismo moglo biti njegova posljednja komunikacija s američkim novinarima, The New York Post ističe da iz njegovih riječi ne proizlazi nužno da Jermak zaista planira pristupiti ukrajinskoj vojsci.

Mediji povezuju raciju u domu Andrija Jermaka s Operacijom Midas, istragom Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) koja je trajala 15 mjeseci i bila usmjerena na korupcijske afere u ukrajinskom energetskom sektoru. Prema navodima istrage, visoki ukrajinski zvaničnici navodno su od kompanija tražili provizije u iznosu od 10 do 15 posto vrijednosti državnih ugovora, uz prijetnje da će ih uvrstiti na crnu listu. Na taj su način, kako se navodi, pribavili gotovo 100 miliona dolara.

Povjerenje javnosti 

Ukrajinske vlasti, međutim, još nisu potvrdile vezu između Operacije Midas i racije u Jermakovom domu. Predsjednik Zelenski izjavio je da je njegov savjetnik podnio ostavku kako bi se očuvalo povjerenje javnosti u državno rukovodstvo.

- Ne želim nikakve glasine ni spekulacije. Kada je sva pažnja usmjerena na diplomatiju i odbranu tokom rata, unutrašnja snaga je neophodna -  poručio je Zelenski.

Prije ostavke, Jermak je predvodio ukrajinsku delegaciju zaduženu za pregovore o mirovnom rješenju tekućeg sukoba. Tokom vikenda trebalo je da otputuje u SAD, gdje bi razgovarao sa specijalnim savjetnikom američkog predsjednika Donalda Trampa za Bliski istok, Stivom Vitkofom, te Trampovim zetom Džeredom Kushnerom. Jermakova ostavka nije otkazala put ukrajinske delegacije.

U delegaciji ostaje sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost i odbranu Rustem Umerov. Prema izvorima iz američke administracije, on je Vitkofu poručio da je Ukrajina spremna prihvatiti prvobitni mirovni plan od 28 tačaka, koji je snažno favorizirao Rusiju, ali ga je Zelenski kasnije odbio i nazvao potpuno neprihvatljivim. Umerov je potom negirao tvrdnje da je takav plan ikada odobrio.

# OSTAVKA
# ODLUKA
# VOLODIMIR ZELENSKI
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