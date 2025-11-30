Historijski test turske avijacije: Kizilelma uspješno lansirala raketu zrak-zrak na mlaznu metu

Prvi turski borbeni bespilotni avion Bayraktar KIZILELMA upisao je novu stranicu u historiji avijacije time što je postao prvi UAV na svijetu koji je uspješno ispalio raketu zrak-zrak van vizuelnog dometa na mlazni meta-avion tokom testa izvedenog uz obalu Sinopa, javlja Anadolu.

Prema saopćenju turske odbrambene kompanije Baykar objavljenom u nedjelju, KIZILELMA je lansirala domaću raketu zrak-zrak GOKDOGAN, pogodivši brzi mlazni cilj izuzetno precizno.

Raketu je ispalio potkrilni lanser bespilotnog borbenog aviona nakon što je meta otkrivena i praćena putem ASELSAN-ovog MURAD AESA radara.

Ovo je ujedno i prvi put u historiji turske avijacije da je nacionalni avion ispalio domaću raketu zrak-zrak na zračni cilj, pri čemu je i projektil i radar koji ga je navodio u potpunosti nacionalne proizvodnje.

Uspješan pogodak učvrstio je status KIZILELME kao prve i jedine bespilotne letjelice na svijetu s potvrđenim sposobnostima zračne borbe.

Test je uključio i pet borbenih aviona F-16 sa baze Merzifon, koji su u formaciji letjeli s KIZILELMOM u zajedničkoj operaciji pilotiranih i bespilotnih platformi, demonstrirajući koncepte budućih zračnih borbi.

Misiji je prisustvovala i bespilotna letjelica Bayraktar AKINCI, koja je iz zraka snimala cijeli događaj.

Nizak radarski odraz KIZILELME i njeni napredni senzori omogućavaju joj da otkriva neprijateljske letjelice na velikim udaljenostima, a da pritom ostane neopažena.

Platforma integriše najmodernije tehnologije, uključujući MURAD AESA radar i TOYGUN sistem za označavanje ciljeva, te može nositi široku paletu domaćih ubojitih sredstava.

U ranijim testovima, KIZILELMA je ostvarila direktne pogotke municijom TOLUN i TEBER-82.

Najnoviji pogodak u zraku potvrđuje njenu operativnu sposobnost za misije zrak-zemlja i zrak-zrak, dodatno proširujući njenu ulogu u odbrambenoj strategiji Republike Turske.

Kompanija Baykar, koja od 2003. u potpunosti samostalno finansira svoje UAV projekte, izrasla je u globalnog lidera u izvozu dronova.

Kompanija je 2023. ostvarila 1,8 milijardi dolara (1,6 milijardi eura) prihoda od izvoza, a isti rezultat ponovljen je i 2024. godine, pri čemu izvoz čini 90 posto ukupnih prihoda.

Baykar je potpisao izvozne ugovore za bespilotnu letjelicu Bayraktar TB2 s 36 država, te za Bayraktar AKINCI s 16 država.

Prema zvaničnim podacima, kompanija je u posljednje četiri godine najveći izvoznik u turskoj odbrambenoj i vazduhoplovnoj industriji.