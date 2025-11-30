Netanjahu traži pomilovanje za sebe u predmetima korupcije, obratio se predsjedniku Izraela

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu zatražio je od predsjednika Izraela Isaka Hercoga pomilovanje tokom dugotrajnog suđenja za korupciju koje je duboko podijelilo zemlju.

U saopćenju Ureda premijera objavljenom u nedjelju navedeno je da je Netanjahu podnio zahtjev za pomilovanje pravnom odjelu Ureda predsjednika. Iz Ureda predsjednika ovaj potez su opisali kao "izvanredan zahtjev" sa "značajnim implikacijama".

Netanjahu je jedini aktuelni premijer u historiji Izraela kojem se sudi, nakon što je optužen za prevaru, zloupotrebu povjerenja i primanje mita u tri odvojena slučaja, u kojima ga se tereti za razmjenu usluga s bogatim političkim pristalicama. Još uvijek nije osuđen ni za šta.

Zahtjev dolazi nekoliko sedmica nakon što je američki predsjednik Donald Tramp pozvao Izrael da pomiluje Netanjahua.

U video izjavi, Netanjahu je rekao: "Suđenje je podijelilo zemlju, a pomilovanje bi pomoglo u obnavljanju nacionalnog jedinstva." Također je dodao da mu obaveza pojavljivanja na sudu tri puta sedmično otežava vođenje države.

Netanjahuov zahtjev uključuje dva dokumenta — detaljno pismo potpisano od strane njegovog advokata i pismo koje je potpisao sam Netanjahu. Dokumenti će biti poslani Ministarstvu pravde na mišljenje, a potom pravnom savjetniku u Uredu predsjednika, koji će pripremiti dodatna mišljenja za predsjednika.