Papa Lav pozvao političke vođe u Libanu da mir učine svojim najvećim prioritetom

Papa Lav XIV doputovao je u nedjelju u Bejrut, na drugu stanicu svog prvog putovanja u inostranstvo otkako je postao vrhovni poglavar Katoličke crkve u maju. Pozvao je danas političke vođe u Libanu da mir učine svojim najvećim prioritetom, u snažnom apelu u zemlji koja je i dalje meta izraelskih zračnih napada.

Lav, prvi američki papa, stigao je u Bejrut nakon četverodnevne posjete Turskoj gdje je upozorio da je budućnost čovječanstva ugrožena zbog velikog broja krvavih sukoba u svijetu i osudio nasilje u ime religije.

Obraćajući se u predsjedničkoj palati punoj političara i vjerskih vođa iz mnogih libanskih sekti, otvorio je svoj govor ponavljajući Isusove riječi "blago mirotvorcima", prenosi Reuters.

On je, u govoru kojem su prisustvovali predsjednik Žozef Aun, premijer Navaf Salam i drugi čelnici, rekao da Liban sada mora ustrajati u mirovnim naporima unatoč suočavanju s "vrlo složenom, konfliktnom i neizvjesnom" regionalnom situacijom.

- U našoj zemlji i našoj regiji postoji mnogo patnje i mnogo ljudi u boli - rekao je predsjednik Aun, dodajući da je Liban zemlja "u kojoj žive kršćani i muslimani, različiti, ali ravnopravni“.

Doček u Bejrutu

Satima prije papinog dolaska, mnoštvo se okupilo duž cesta od aerodroma do predsjedničke palate, mašući libanskim i vatikanskim zastavama.

Liban, koji ima najveći udio kršćana na Bliskom istoku, potresen je prelijevanjem sukoba u Gazi, dok su Izrael i libanska šijitska militantna skupina Hezbollah započeli rat, što je kulminiralo razornom izraelskom ofanzivom.

- Želimo da usadi mir u srca političara kako bismo mogli živjeti ugodnim životom u Libanu - rekla je Randa Sahjun, Libanka koja živi u Kataru i koja je doputovala kući zbog papine posjete.

Lav je rekao da je potrebna upornost za izgradnju mira, dodajući da "predanost i ljubav prema miru ne poznaju strah pred prividnim porazom“.

Izraelski napadi

Vođe u Libanu, koji ugošćuje milion sirijskih i palestinskih izbjeglica i također se bori s oporavkom od višegodišnje ekonomske krize, zabrinuti su da će Izrael dramatično eskalirati svoje napade u nadolazećim mjesecima.

Izrael tvrdi da su njegovi kontinuirani napadi od prošlogodišnjeg sporazuma o prekidu vatre usmjereni na sprječavanje Hezbollaha da ponovno uspostavi vojne sposobnosti i predstavlja ponovnu prijetnju zajednicama na sjeveru Izraela. Vođa Hezbollaha Naim Kasem u petak je izjavio da se nada da će papina posjeta pomoći u okončanju izraelskih napada.

Najstariji član parlamenta Hezbolaha Mohamad Raad prisustvovao je govoru pape.

Raznolike zajednice Libana također su pozdravile papinu posjetu, a vodeći druski klerik, šeik Sami Abi al-Muna, rekao je da Libanu "treba tračak nade koji predstavlja ova posjeta".