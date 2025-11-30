Poplave u Indoneziji poharale Sumatru: 442 mrtvih, preko milion pogođenih

Teške poplave i klizišta nastavile su pustošiti indonezijsko ostrvo Sumatra, usmrtivši 442 osobe i pogodivši preko milion ljudi do nedjelje, pokazali su podaci Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama.

Prema web stranici agencije, ukupno 442 osobe su poginule u tri provincije – Sjevernoj Sumatri, Acehu i Zapadnoj Sumatri – dok se potraga za 402 osobe koje se još uvijek vode kao nestale nastavlja.

Podaci su također pokazali da je 646 povrijeđeno, dok je 1,1 milion ljudi pogođeno, stotine kuća su oštećene, a više od 290.000 je raseljeno zbog poplava.

General-pukovnik TNI Suharyanto, šef agencije za katastrofe, rekao je u nedjelju da je niz puteva i dalje odsječen zbog poplava i klizišta, prema Kompas TV.

Napori za odgovor na katastrofe ulaze u svoj peti dan, a operacije potrage i dalje usporavaju težak teren, oštećeni pristupni putevi i teški vremenski uslovi.

Mnoga pogođena područja ostaju nedostižna, a timovi za potragu rade i na zemlji i iz zraka, ali zahtjevan teren ograničava upotrebu teške mehanizacije.