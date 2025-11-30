Zelenski o mirovnim pregovorima: "Puno se toga može promijeniti"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je sa liderima Evropske komisije i NATO saveza o aktuelnim naporima da se postigne mirovni sporazum za Ukrajinu, objavio je danas na X-u.

- Razgovarao sam s Markom Ruteom, a nastavak razgovora očekujemo u narednim danima - izvijestio je Zelenski o svom pozivu s glavnim tajnikom NATO-a. Kijev trenutno vodi pregovore o mirovnom sporazumu s Vašingtonom, a američki predstavnici bi trebali stići u Moskvu na razgovore u narednim danima.

- Ovo su ključni dani i puno se toga može promijeniti. Blisko surađujemo... - kazao je Zelenski.

S predsjednicom Europske komisije Ursulom fon der Lajen, Zelenski je razgovarao o trenutnoj diplomatskoj situaciji.

- U cijelosti koordiniramo s Europskom komisijom i zahvalan sam na njihovoj podršci - napisao je.

Uz naglasak na zajedništvu u ključnim pitanjima, Zelenski je istakao i zahvalnost za razumijevanje koje Fon der Lajen pokazuje u vezi s jačanjem ukrajinskog otpora dok Rusija nastavlja s napadima na infrastrukturu i energetske mreže.

Rusija je napala Ukrajinu u februaru 2022. godine, a od tada se zemlja brani uz podršku zapadnih saveznika.