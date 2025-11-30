Rubio nakon razgovora s Ukrajincima: Ovo nije samo pitanje okončanja rata, već osiguravanja budućnosti Ukrajine

- I dalje smo realni u vezi s tim koliko je ovo teško, ali i optimistični, posebno s obzirom na činjenicu da smo postigli napredak. Mislim da postoji zajednička vizija da ovo nije samo pitanje okončanja rata... već osiguravanja budućnosti Ukrajine, budućnosti za koju se nadamo da će biti prosperitetnija nego ikada - rekao je Rubio na Floridi, gdje su se razgovori održavali.

Američki i ukrajinski zvaničnici održali su produktivne razgovore o mirovnom sporazumu s Rusijom, a američki državni sekretar Marko Rubio izrazio je optimizam u vezi s napretkom uprkos izazovima u okončanju više od tri godine dugog rata.

Rubio je naglasio da je cilj stvoriti put koji će Ukrajinu ostaviti suverenom i nezavisnom. Razgovori su uslijedili nakon otprilike dvije sedmice pregovora koji su počeli američkim nacrtom mirovnog plana.

Specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet američkog predsjednika Donalda Trampa Džared Kušner takođe su prisustvovali kao predstavnici SAD-a. Očekuje se da će se Vitkof kasnije ove sedmice sastati s ruskim predstavnicima.

- Mnogo je faktora u igri, i očigledno postoji i druga strana koja će morati biti dio ove jednačine, a to će se nastaviti kasnije ove sedmice kada Vitkof otputuje u Moskvu - rekao je Rubio.

Tramp je ranije izrazio frustraciju što ne može okončati rat. Kao predsjednički kandidat obećao je da će to učiniti za jedan dan i rekao da ga je iznenadilo koliko je to bilo teško, s obzirom na ono što naziva snažnim odnosom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je uglavnom odbijao ustupke kako bi zaustavio borbe, navodi Reuters.

Trampov tim vršio je pritisak na Ukrajinu da napravi značajne ustupke, uključujući odricanje od teritorije u korist Rusije.