Papa Lav XIV: Palestinska država je jedino rješenje iako znamo da ga Izrael još uvijek ne prihvata

Papa Lav XIV je ponovio da je stvaranje palestinske države jedino rješenje za višedecenijski konflikt između Izraela i palestinskog naroda, istovremeno priznajući da Izrael još uvijek ne prihvata to rješenje.
- Svi znamo da Izrael trenutno još uvijek ne prihvata to rješenje, ali mi ga vidimo kao jedino - rekao je novinarima tokom leta iz Turske za Liban.
Papa je naglasio da su "prijatelji s Izraelom" i da Vatikan nastoji biti posrednička snaga koja može pomoći u postizanju pravednog rješenja za sve.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ponovo je izrazio protivljenje palestinskoj državi, čak i nakon što je najveći saveznik Izraela, Sjedinjene Američke Države, dao podršku palestinskoj neovisnosti.
Lav je također rekao da je tokom susreta s turskim predsjednikom Erdoanom razgovarao o konfliktima u Izraelu i Palestini, ali i o situaciji u Ukrajini i Rusiji.
Tokom posjete Turskoj, Papa je upozorio da je budućnost čovječanstva ugrožena zbog brojnih krvavih sukoba u svijetu i oštro osudio nasilje u ime religije.
Papa Lav, koji obično pažljivo bira riječi u diplomatiji, ove je godine pooštrio kritiku izraelske vojne kampanje u Gazi. Turska, iako pretežno muslimanska zemlja, domaćin je i Ekumenskoj patrijarhiji Bartolomeju, duhovnom vođi 260 miliona pravoslavnih kršćana.
Lav je pohvalio Tursku kao primjer vjerske suživota:
- Ljudi različitih religija mogu živjeti u miru. To je jedan od primjera onoga što mislim da bismo svi trebali tražiti širom svijeta - poručio je.