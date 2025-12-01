Ukrajina dronovima napala turski tanker: Prevozio rusku naftu

Ukrajina je dronovima napala tanker M/T MERSIN, koji je prevozio rusku naftu, izvijestio je ruski list Kommersant.

Brod ima kapacitet od 50.000 tona, dug je 183 metra i u vlasništvu je turske kompanije Besiktas Shipping. Prema MarineTrafficu, tanker je u avgustu isplovio iz luke Taman.

Ranije su tankeri Kairos i Virat, koji su plovili prema Novorossijsku pod gambijskom zastavom, napadnuti u Crnom moru. Tursko ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je zabrinutost, navodeći da i dalje održava kontakte kako bi spriječilo daljnju eskalaciju u crnomorskoj regiji i negativnu štetu ekonomskim interesima zemlje.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je napad, napominjući da civilna infrastruktura koja je ciljana igra važnu ulogu u osiguravanju globalne energetske sigurnosti i nije bila podložna nikakvim međunarodnim ograničenjima ili zabranama.