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ESKALACIJA

Ukrajina dronovima napala turski tanker: Prevozio rusku naftu

Tursko ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je zabrinutost

Tanker Mersin. Screenshot

Dž. R.

1.12.2025

Ukrajina je dronovima napala tanker M/T MERSIN, koji je prevozio rusku naftu, izvijestio je ruski list Kommersant.

Brod ima kapacitet od 50.000 tona, dug je 183 metra i u vlasništvu je turske kompanije Besiktas Shipping. Prema MarineTrafficu, tanker je u avgustu isplovio iz luke Taman.

Ranije su tankeri Kairos i Virat, koji su plovili prema Novorossijsku pod gambijskom zastavom, napadnuti u Crnom moru. Tursko ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je zabrinutost, navodeći da i dalje održava kontakte kako bi spriječilo daljnju eskalaciju u crnomorskoj regiji i negativnu štetu ekonomskim interesima zemlje.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je napad, napominjući da civilna infrastruktura koja je ciljana igra važnu ulogu u osiguravanju globalne energetske sigurnosti i nije bila podložna nikakvim međunarodnim ograničenjima ili zabranama.

# NAPAD
# DRONOVI
# TANKER
# NAFTA
# TURSKA
# UKRAJINA
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