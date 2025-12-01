Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DIREKTNO MIJEŠANJE

Na izborima u Hondurasu vodi Trampov favorit: Građani biraju pod prijetnjama

Predsjednik SAD obećao ukinuti financijsku pomoć ako Asfura ne bude izabran

Nasri Asfura. AP

Dž. R.

1.12.2025

Na predsjedničkim izborima u Hondurasu, kandidat Konzervativne nacionalne stranke Asfura vodi u glasovima, a izborni proces obilježen je direktnim miješanjem predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump).

Nasri Asfura (Nasry) je bivši gradonačelnik Tegucigalpe i kandidat kojeg podržava američki predsjednik.

Posljednji predsjednik njegove stranke, Huan Orlando Hernandez (Juan), služi kaznu u SAD zbog optužbi za trgovinu drogom.

Ipak, Tramp ga je obećao osloboditi ako građani Hondurasa izaberu Asfuru, a to će se, kako se čini, i ostvariti.

Osim obećanja da će osloboditi Hernandeza, Tramp je obećao i ukinuti finansijsku pomoć građanima Hondurasa ako ne izaberu Asfuru.

U jeku svih ovih prijetnji, kao i obećanja o "većoj saradnji" ako Asfura pobijedi, građani Hondurasa su na kraju ipak izabrali Trampovog favorita ispred Salvadora Nasralla, koji ima 20 hiljada glasova manje za sada, te Riksi Monkada (Rixi Moncada), koja je na trećem mjestu s polovinom glasova koje imaju Asfura i Nasralla.

Potpuni rezultati očekuju se tokom dana.

# HONDURAS
# DONALD TRUMP
# IZBORI
# NASRY ASFURA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.