Poplave razorile Indoneziju: Poginulo najmanje 440 osoba, preživjeli se bore za vodu i hranu

Vlasti su potvrdile da je samo na otoku Sumatri broj poginulih premašio 440, dok je u naletu oluja i obilnih kiša diljem Tajlanda, Malezije, Filipina i Šri Lanke ovog mjeseca život izgubilo više od 900 ljudi.

U Indoneziji, spasilačke ekipe bore se s vremenom tragajući za najmanje 400 nestalih osoba za koje se strahuje da su zatrpane u odronima zemlje nakon ciklonskih kiša koje su poharale regiju prije gotovo sedmicu dana.

Razorne poplave koje su pogodile Aziju odnijele su stotine života, a ugroženi su milioni ljudi.

Prema podacima Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama, ljudi su nestali u pokrajinama Aceh, Sjeverna Sumatra i Zapadna Sumatra. Pomoć se šalje zrakom i morem, no neka sela još uvijek su odsječena, a pojavili su se i izvještaji o krađi hrane i vode, prenosi BBC.

Indoneziju je pogodio iznimno rijedak tropski ciklon Senyar, koji je uzrokovao katastrofalne odrone, odnio domove i potopio hiljade zgrada.

Istaknula je kako prosječna mjesečna količina oborina za pogođena područja iznosi oko 150 mm, dok su neka područja tu količinu zabilježila u samo jednom danu.

Ogromne razmjere uništenja uzrokovao je iznimno velik i dugotrajan sistem grmljavinskih oluja, objasnila je Erma Julihastin (Yulihastin), stručnjakinja za klimu iz Indonezijske nacionalne agencije za istraživanje i inovacije.

Dostava pomoći posebno je spora u najteže pogođenom gradu Sibolgi i okrugu Središnji Tapanuli u Sjevernoj Sumatri. Glasnogovornik policije Ferry Walintukan potvrdio je izvješća o provalama u trgovine u subotu navečer, zbog čega je regionalna policija raspoređena kako bi uspostavila red.

- Ako padne iznad 100 mm u jednom danu, to je ekstremno, pogotovo ako dosegne 200 mm - rekla je Julihastin. Prema njezinim riječima, 23. novembra na zapadnoj obali Sumatre palo je 160 mm kiše, a dan kasnije, 24. novembra, čak 226 mm.

Poharana regija

Jugoistočna Azija suočava se s jednima od najgorih poplava u historiji. Osim u Indoneziji, ciklon Senyar donio je obilne kiše i odrone na Tajland i Maleziju, gdje je poginulo oko 170. Još tri osobe stradale su u Vijetnamu s približavanjem tropske oluje Koto, dok su ranije prošlog mjeseca kiše u toj zemlji već odnijele najmanje 90 života.

Tajfun Kalmaegi, koji je početkom novembra pogodio Filipine, usmrtio je gotovo 300 ljudi. U južnoj Aziji, ciklon Ditwah poharao je Šri Lanku, gdje je u poplavama i odronima poginulo više od 330 ljudi.

Predsjednik zemlje, Anura Kumara Dissanayake, nazvao je to "najizazovnijom prirodnom katastrofom" koju je Šri Lanka doživjela.

Jedno od najteže pogođenih područja je pokrajina Aceh na Sumatri, gdje je broj poginulih dosegao 96, a 75 ljudi se i dalje smatra nestalima. Evakuacijski kampovi uspostavljeni su širom 20 okruga, a zalihe u trgovinama su na izmaku. Neki stanovnici prijavili su da djeca piju skupljenu kišnicu. Arini Amalia, stanovnica Pidie Jaya, ispričala je za BBC Indoneziju kako je s bakom pobjegla iz doma.

Kad se pokušala vratiti po stvari, bilo je prekasno.

- Bilo je pitanje minuta. Kada se voda povukla, šteta je postala očita - u kući je ostao samo metar blata. Mojoj baki, ovo je najgore što joj se dogodilo, najgore u njenom životu. Zato sam traumatizirana, jer je to kao tsunami - kazala je.

Otežan pristup

Dopisnici s terena javljaju o velikim poteškoćama pri dolasku do stradalih područja. Putovanje od Jakarte do Bukittinggija, najbližeg većeg grada pogođenim područjima u Zapadnoj Sumatri, sada je znatno otežano.

Zbog odrona i srušenih mostova koji su prekinuli glavne ceste, mnoga su područja izolirana. Novinarske ekipe morale su letjeti do Pekanbarua, glavnog grada pokrajine Riau, te od tamo voziti pet sati do Bukittinggija. No, ni tu nije kraj putovanja, jer je pristup najteže pogođenim lokacijama u Agamu i dalje iznimno ograničen, a do mnogih se mjesta može doći jedino motociklom.

Indonezijski predsjednik Prabovo Subianto posjetio je stanovnike pogođene razornim poplavama. Ujutro je stigao u okrug Središnji Tapanuli u pokrajini Sjeverna Sumatra, gdje je obišao javnu kuhinju i evakuacijske centre za raseljene. U Sjevernoj Sumatri u poplavama je poginulo više od 200 ljudi, dok se još 200 smatra nestalima.

Ispovijest novinara

Haryo Wirawan, novinar BBC-ja iz Jakarte, podijelio je priču o svojoj obitelji. Rodni grad njegove supruge, Sibolga, jedno je od najteže pogođenih područja u Sjevernoj Sumatri. Kontakt s porodicom izgubio je 25. novembra, a uspio ga je ponovno uspostaviti tek jučer. Prema njegovim riječima, voda je 25. novembra oko 7 ujutro počela prodirati u kuću.

Njegova svastika i punica odlučile su se evakuirati motociklom, no on se pokvario u vodi do koljena. Na kraju su pješačile dva kilometra, gurajući motocikl do tetine kuće. Tamo ih je uhvatila panika zbog vijesti da će se otvoriti brana obližnje hidroelektrane.

Sklonile su se u kuću na stupovima i naslagale stolove kako bi stvorile platformu na kojoj su prenoćile. Tek sljedećeg jutra, kada se voda počela povlačiti, uspjele su se vratiti na sigurno.