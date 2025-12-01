Vojnik iz Belgije preminuo tokom NATO vježbi, pokrenuta istraga

Tokom vježbi NATO misije u Litvaniji, poginuo je belgijski vojnik, saopćili su belgijski zvaničnici, dok je Savezno tužilaštvo Belgije pokrenulo istragu o incidentu.

Vojnik je zadobio povredu tokom minobacačke vježbe i preminuo u bolnici u subotu, potvrdili su u zajedničkoj izjavi belgijski ministar odbrane Teo Franken (Theo Francken) i načelnik odbrane Frederik Vansina.

Franken je u objavi na platformi X rekao da je duboko ožalošćen tragičnom nesrećom, uputivši izraze podrške i solidarnosti vojnikovim prijateljima i kolegama.

Litvanski predsjednik Gitanas Nauseda također je uputio saučešće u objavi, rekavši da belgijske trupe koje služe u okviru NATO-a u Litvaniji daju neprocjenjiv doprinos sigurnosti zemlje i cijelog Saveza.

- Njihova predanost i žrtva nikada neće biti zaboravljene - dodao je predsjednik ove zemlje.

Belgijski državljanin, čiji identitet nije objavljen, bio je pripadnik Artiljerijskog bataljona u Brasschaatu. Skoro 200 belgijskih vojnika raspoređeno je u Litvaniji od ljeta, kao dio NATO misije Forward Land Forces, serije multinacionalnih borbenih grupa stacioniranih u osam istočnoevropskih zemalja.

Savezno tužilaštvo Belgije saopćilo je da je otvorilo istragu o smrti vojnika, bez pružanja dodatnih informacija o slučaju, izvijestila je novinska agencija Belga.

Savezni tužilac i dva detektiva federalne policije, specijalizirana za istrage vojnih pitanja, posjetili su mjesto događaja u subotu, prenio je VRT.

Belgijsko ministarstvo odbrane također je pokrenulo internu istragu kako bi utvrdilo tačne okolnosti nesreće, prema navodima medija.