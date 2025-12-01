Uhapšeno 13 osoba zbog požara u Hong Kongu, broj mrtvih dostigao 151

Vlasti Hong Konga saopštile su danas da su uhapsile 13 osoba zbog sumnje na ubistvo iz nehata u istrazi o najsmrtonosnijem požaru u gradu u posljednjih nekoliko decenija, ukazujući na nekvalitetne materijale za obnovu koji su podstakli požar koji je odnio najmanje 151 život.

Izgorjeli tornjevi

Policija je nastavila pretraživati ​​sedam izgorjelih tornjeva koje je u srijedu zahvatila katastrofa u naselju Wang Fuk Court, pronalazeći tijela stanovnika na stepeništima i na krovovima, zarobljenih dok su pokušavali pobjeći od plamena.

Više od 40 osoba se još uvijek vodi kao nestalo.

- Neka od tijela su se pretvorila u pepeo, stoga možda nećemo moći pronaći sve nestale osobe - rekao je novinarima policijski zvaničnik Tsang Shuk-yin, gušeći se od emocija.

Testovi na nekoliko uzoraka zelene mreže koja je bila omotana oko bambusovih skela na zgradama u vrijeme požara nisu odgovarali standardima usporivača gorenja, rekli su zvaničnici koji su nadgledali istragu na konferenciji za novinare.

Izvođači radova koji su radili na renoviranju koristili su ove nekvalitetne materijale na teško dostupnim mjestima, efektivno ih skrivajući od inspektora, rekao je glavni sekretar Eric Chan.

Pjenasta izolacija koju su koristili izvođači radova također je rasplamsala plamen, a protivpožarni alarmi u kompleksu nisu ispravno radili, rekli su zvaničnici.

Propuštena upozorenja

Hiljade ljudi okupilo se kako bi odalo počast žrtvama, među kojima je najmanje devet kućnih pomoćnica iz Indonezije i jedna sa Filipina, a redovi ožalošćenih protežu se više od kilometra duž kanala pored imanja. Bdijenja će se također održati ove sedmice u Tokiju, Londonu i Taipeiju, saopštile su vlasti.

Usred žarišta javnog bijesa zbog propuštenih upozorenja o riziku od požara, Peking je upozorio da će se obračunati sa svim "antikineskim" protestima.

Izvori upoznati sa situacijom rekli su da je najmanje jedna osoba uključena u peticiju kojom se, između ostalih zahtjeva, poziva na nezavisnu istragu i reviziju nadzora nad gradnjom pritvorena oko dva dana.