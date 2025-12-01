Primjerci Kur'ana pocijepani i bačeni u francuskoj džamiji

Francusko vijeće muslimanske vjere (CFCM) objavilo je u nedjelju da su kopije primjeraka Kur'ana pocijepani i bačeni nakon što je jedna osoba provalila u džamiju u južno-centralnoj Francuskoj, javlja Anadolu.

- Muslimani u Francuskoj su duboko šokirani i povrijeđeni skrnavljenjem primjeraka Kur'ana, koji su pocijepani i bačeni na zemlju od strane pojedinaca koji su provalili u džamiju usred bijela dana u Le Puy-en-Velayu (departman Haute-Loire) - napisalo je Francusko vijeće muslimanske vjere na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Iako je napomenulo da nije bilo žrtava, grupa je upozorila na rizik od umnožavanja takvih djela u "toksičnoj klimi" koju su nedavno potaknule "pristrasne" ankete, izvještaji i stigmatizirajući prijedlozi usmjereni protiv muslimana.

- Ovo skrnavljenje, koje je simbolično usmjereno na svetu knjigu muslimana unutar bogomolje, predstavlja ozbiljan islamofobni čin koji odražava mržnju koja se ne smije podcijeniti - dodalo je Vijeće muslimanske vjere.

U srijedu je Kulturni centar Montreal-la-Cluse, povezan s tursko-muslimanskom krovnom grupom DITIB (Tursko-islamska unija za vjerska pitanja), također bio meta napada.

- Metak, očigledno iz vatrenog oružja, pronađen je u poštanskom sandučiću našeg udruženja. Oštro osuđujemo ovaj napad usmjeren na tursku zajednicu Montreal-la-Cluse i praksu zajedničkog života u harmoniji - napisalo je Udruženje u saopćenju objavljenom na društvenim mrežama.

Napomenuli su da je cilj napada bio "potkopavanje prakse zajedničkog života i narušavanje ove atmosfere spokoja".

- Kao udruženje, poduzet ćemo sve potrebne zakonske mjere i pratiti ovo pitanje s najvećom ozbiljnošću - dodaje se u saopćenju.