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VJERSKI SUSRETI

Papa Lav XIV poziva Libance da ne napuste svoju domovinu

Papa, u onome što je opisao kao misiju mira, pozvao je libanske čelnike da ustraju u mirovnim naporima

Papa Lav XIV. AP

FENA

1.12.2025

Papa Lav u ponedjeljak će se sastati s čelnicima različitih libanonskih vjerskih sekti i očekuje se da će pozvati Libance da ne napuste svoju zemlju uprkos godinama sukoba, političke paralize i ekonomske krize koje su podstakle valove migracija.

Lav, prvi američki papa, posjetio je libansku katoličku zajednicu prije nego što je održao dijalog s članovima sunitskih muslimanskih, šitskih i druzkih zajednica, kao i s radnicima migrantima i drugim kršćanima.

Papa, u onome što je opisao kao misiju mira, pozvao je libanske čelnike da ustraju u mirovnim naporima nakon prošlogodišnjeg razornog rata između Izraela i Hezbollaha koga podržava Iran, te nastavka izraelskih napada. Papa, u onome što je opisao kao misiju mira, pozvao je libanske čelnike da ustraju u mirovnim naporima nakon prošlogodišnjeg razornog rata između Izraela i Hezbolaha kojeg podržava Iran, te nastavka izraelskih napada.

Lav (70,) boravi u posjeti Libanu do utorka, u sklopu druge etape svog prvog putovanja u inostranstvo, koje je započelo u Turskoj prenosi Reuters.

# LIBAN
# DOMOVINA
# PAPA LAV XIV
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