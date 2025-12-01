Papa Lav XIV poziva Libance da ne napuste svoju domovinu

Papa Lav u ponedjeljak će se sastati s čelnicima različitih libanonskih vjerskih sekti i očekuje se da će pozvati Libance da ne napuste svoju zemlju uprkos godinama sukoba, političke paralize i ekonomske krize koje su podstakle valove migracija.

Lav, prvi američki papa, posjetio je libansku katoličku zajednicu prije nego što je održao dijalog s članovima sunitskih muslimanskih, šitskih i druzkih zajednica, kao i s radnicima migrantima i drugim kršćanima.

Papa, u onome što je opisao kao misiju mira, pozvao je libanske čelnike da ustraju u mirovnim naporima nakon prošlogodišnjeg razornog rata između Izraela i Hezbollaha koga podržava Iran, te nastavka izraelskih napada. Papa, u onome što je opisao kao misiju mira, pozvao je libanske čelnike da ustraju u mirovnim naporima nakon prošlogodišnjeg razornog rata između Izraela i Hezbolaha kojeg podržava Iran, te nastavka izraelskih napada.

Lav (70,) boravi u posjeti Libanu do utorka, u sklopu druge etape svog prvog putovanja u inostranstvo, koje je započelo u Turskoj prenosi Reuters.