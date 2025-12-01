Netanjahu se pojavio u sudnici nakon što je zatražio pomilovanje

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) pojavio se u ponedjeljak u sudnici prvi put otkako je zatražio pomilovanje od predsjednika države u svom dugotrajnom procesu za korupciju — potez koji podržava njegov bliski saveznik, američki predsjednik Donald Tramp (Trump).

Opozicione stranke usprotivile su se zahtjevu, a dio političara smatra da bi eventualno pomilovanje moralo biti uslovljeno povlačenjem Netanjahua iz politike i priznanjem krivice. Drugi poručuju da premijer najprije treba raspisati vanredne izbore, koji su ionako zakazani za oktobar 2026. godine.

Bivši premijer Naftali Benet (Bennett) rekao je da bi podržao prekid suđenja ako bi Netanjahu pristao odstupiti s funkcije kako bi se smirila politička kriza.

- Na ovaj način možemo ovo ostaviti iza sebe, ujediniti se i zajedno obnoviti zemlju - poručio je Benet, koji je predvodio koaliciju što je 2021. godine preuzela vlast i tada svrgnula Netanjahua.

Netanjahu se već sljedeće godine vratio na vlast, ali posljednje ankete pokazuju da bi Benet bio najizgledniji kandidat za formiranje nove vlade ukoliko aktuelni premijer ode, prenosi Reuters.