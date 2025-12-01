Marta Kos objavila snimak u kojem otkriva koje su četiri zemlje najbliže ulasku u EU

Marta Kos, evropska komesarka za proširenje, objavila je video povodom godinu dana rada Evropske komisije, u kojem je naglasila da EU treba proširiti koristi za buduće građane sa Zapadnog Balkana, Ukrajine i Moldavije kako bi bolje podržala proevropske lidere u tim državama. U snimku su prikazani Milojko Spajić, premijer Crne Gore, Edi Rama, premijer Albanije, Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, i Maja Sandu, predsjednica Moldavije.

Na svom X profilu Kos je napisala: "U Evropi koja je stisnuta između Istoka i Zapada moramo stajati zajedno".

- Od mog rođenja, Evropa je svjedok najvećeg širenja slobode i demokratije. To je promijenilo živote stotina miliona Evropljana, a oblikovalo je i moj život. Jedna od mojih inspiracija je Simon Vejl, koja je preživjela Holokaust, postala ikona feminizma i predsjednica Evropskog parlamenta. Vidjela je Evropu u njenim najtežim trenucima i pomogla da se pronađu odgovori kako očuvati mir, slobodu i prosperitet u Evropi, time što će svi Evropljani stajati zajedno - poručila je Kos.

Kos je istakla i značaj zajedničkog djelovanja:

- Danas je Evropa stisnuta između Istoka i Zapada i možemo oblikovati svoju budućnost samo ako djelujemo zajedno. Preduzimamo naredne korake u ujedinjenju našeg kontinenta. Jačamo ekonomije, demokratije i vladavinu prava u našim budućim državama članicama kako bismo osigurali da veća Unija bolje štiti sve Evropljane. To će potrajati.

Evropski put zemalja kandidata za članstvo Kos je komentarisala ovako:

- Već sada našim budućim građanima sa Zapadnog Balkana, iz Ukrajine i Moldavije omogućavamo pristup određenim benefitima članstva u EU. Sada moramo proširiti te koristi kako bismo bolje podržali proevropske lidere i njihov naporan rad na transformaciji svojih zemalja u sve složenijem svijetu. Tako gradimo povjerenje širom kontinenta da veća Unija bolje služi svim Evropljanima - kazala je Kos u snimku sa Spajićem, Ramom, Zelenskim i Sandu.

Ostaje pitanje da li je Kos na ovaj način htjela da poruči da su Crna Gora, Albanija, Ukrajina i Moldavija najbliže EU ili da Brisel najbolje sarađuje sa Spajićem, Ramom, Zelenskim i Sandu.

Podsjećamo, veliku pažnju izazvao je i bedž sa zastavom Crne Gore koji je Marta Kos nedavno nosila u Tirani, što su mnogi protumačili kao znak da je Crna Gora apsolutni favorit za ulazak u EU.