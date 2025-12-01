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POZVAO GA U POSJETU

Tramp i Netanjahu razgovarali o razoružavanju Hamasa i demilitarizaciji Gaze

Poziv dolazi nakon što je Netanjahu zatražio pomilovanje od izraelskog predsjednika Isaka Hercoga u okviru dugotrajnog suđenja za korupciju

Tramp i Netanjahu. AP

M. Až.

1.12.2025

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je da su on i američki predsjednik Donald Tramp telefonski razgovarali o razoružavanju palestinske militantne grupe Hamas i demilitarizaciji Pojasa Gaze, kao i o proširenju mirovnog sporazuma.

U saopštenju se navodi da je tokom razgovora Tramp pozvao Netanjahua da uskoro posjeti Bijelu kuću, prenosi Reuters.

Poziv dolazi nakon što je Netanjahu zatražio pomilovanje od izraelskog predsjednika Isaka Hercoga u okviru dugotrajnog suđenja za korupciju, što je ranije podržao Donald Tramp, dodaje Reuters.

# IZRAEL
# HAMAS
# BENJAMIN NETANYAHU
# SAD
# DONALD TRUMP
# GAZA
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