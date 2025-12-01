Tramp i Netanjahu razgovarali o razoružavanju Hamasa i demilitarizaciji Gaze

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je da su on i američki predsjednik Donald Tramp telefonski razgovarali o razoružavanju palestinske militantne grupe Hamas i demilitarizaciji Pojasa Gaze, kao i o proširenju mirovnog sporazuma.

U saopštenju se navodi da je tokom razgovora Tramp pozvao Netanjahua da uskoro posjeti Bijelu kuću, prenosi Reuters.