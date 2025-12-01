Makron izjavio da će razgovori koji će testirati rusku spremnost za mir početi

Američki izaslanik Stiv Vitkof trebao je u ponedjeljak doći u Moskvu na razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, nakon što su američki i ukrajinski zvaničnici u nedjelju održali razgovore na Floridi.

Govoreći zajedno s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Parizu nakon nekoliko sati razgovora, Makron je rekao da će se sljedeća faza diplomatije fokusirati na prisiljavanje Moskve da američkim posrednicima pruži potpunu jasnoću o svojim namjerama.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao je da će saveznici ostati ujedinjeni iza Ukrajine i principa međunarodnog prava u nastavku napora za zaustavljanje rata.

- U skladu s onim što smo odlučili prošle sedmice, sada će biti pokrenuti razgovori kako bi Rusija mogla američkim posrednicima pružiti potpunu jasnoću u vezi sa svojom spremnošću za mir - rekao je Makron.

- Ne sumnjam da ćemo svi ostati ujedinjeni uz Ukrajinu, u odbrani međunarodnog prava, mira i sigurnosti za našu Evropu - dodao je.

Nastavak napada

Kritizirao je Moskvu zbog nastavka napada na ukrajinske gradove, nazivajući ruske postupke uvredom prava i preprekom miru.

- U vrijeme kada govorimo o miru, Rusija nastavlja ubijati i uništavati - rekao je, misleći na nove ruske napade, uključujući današnje smrtonosne udare na Dnjepar.

Macron je ponovio da se svaki mirovni plan mora oblikovati s Kijevom.

- Danas ne postoji finalizirani mirovni plan - naglasio je, dodajući da teritorijalna pitanja može finalizirati samo predsjednik Zelenski, dok se pitanja poput zamrznute imovine, sigurnosnih garancija i sankcija EU mogu finalizirati samo s Evropljanima za stolom.

Makron je potvrdio da će se daljnji razgovori s američkim i evropskim partnerima održati u narednim danima kako bi se definirao obim američkog učešća u dugoročnim sigurnosnim garancijama za Ukrajinu.

- Nalazimo se u situaciji u kojoj su Sjedinjene Države preuzele posredničku ulogu i pohvaljujem rad koji je obavio američki tim - rekao je.

Nova runda sankcija

Makron je također rekao da će biti nova runda sankcija u okviru EU usmjerenih na ruske prihode od nafte i takozvanu "flotu duhova" koja se koristi za zaobilaženje ograničenja plovidbe.

- Ovo je prvi put da imamo tako sveobuhvatan plan sankcija - rekao je, dodajući da će pritisak na ruski energetski sektor biti najveći od početka rata.

Razgovori na Floridi su se fokusirali na određivanje gdje bi potencijalni mirovni sporazum uspostavio de facto granicu s Rusijom, prema riječima dva ukrajinska zvaničnika koji su razgovarali s portalom "Axios".

Govoreći nakon sastanka, državni sekretar Marko Rubio rekao je da je sjednica bila produktivna i uspješna i da se pregovori o mirovnom planu za okončanje rata između Rusije i Ukrajine nastavljaju.