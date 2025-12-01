Tramp poručio da nema problem s objavljivanjem rezultata magnetne rezonance, ali tvrdi da ne zna šta je pregledano

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da nema problem s objavljivanjem rezultata nedavne magnetne rezonance (MRI), iako, kako kaže, nije siguran koji je dio tijela pregledan.

- Ako to žele objaviti, ja sam s tim u redu. Savršeno je - rekao je Tramp novinarima u predsjedničkom avionu u nedjelju.

Na pitanje koji je dio tijela pregledan, Tramp je odgovorio: "Nemam pojma. Bila je to samo magnetna rezonanca – koji dio tijela? Nije bio mozak jer sam uradio kognitivni test i bio sam savršen."

Ove izjave stigle su nakon što je guverner Minnesote Tim Volc (Tim Walz) insistirao da Tramp objavi rezultate, reagirajući na Trampovu objavu za Dan zahvalnosti na društvenoj mreži Truth Social, u kojoj je Volca napao zbog njegovog odnosa prema somalskoj zajednici, koristeći i uvredljiv izraz.

- Je li iko u istoriji svijeta ikada imao magnetnu rezonancu, a da nema pojma zašto, kako on kaže - rekao je Volc u intervjuu za NBC, prenosi CNN.

Rutinski pregled

Tramp je ranije, u oktobru, saopštio da je magnetnu rezonancu obavio u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed, a Bijela kuća taj je pregled nazvala dijelom "rutinskog godišnjeg pregleda". Međutim, Tramp je svoj redovni godišnji pregled već imao u aprilu.

Nakon što je otkrio da je obavio magnetnu rezonancu, Tramp je poručio novinarima da o razlozima pitaju njegove ljekare. Do sada nikakav razlog nije saopšten.