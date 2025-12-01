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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp poručio da nema problem s objavljivanjem rezultata magnetne rezonance, ali tvrdi da ne zna šta je pregledano

Ako to žele objaviti, ja sam s tim u redu, rekao je

AP

M. Až.

1.12.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da nema problem s objavljivanjem rezultata nedavne magnetne rezonance (MRI), iako, kako kaže, nije siguran koji je dio tijela pregledan.

- Ako to žele objaviti, ja sam s tim u redu. Savršeno je - rekao je Tramp novinarima u predsjedničkom avionu u nedjelju.

Na pitanje koji je dio tijela pregledan, Tramp je odgovorio: "Nemam pojma. Bila je to samo magnetna rezonanca – koji dio tijela? Nije bio mozak jer sam uradio kognitivni test i bio sam savršen."

Ove izjave stigle su nakon što je guverner Minnesote Tim Volc (Tim Walz) insistirao da Tramp objavi rezultate, reagirajući na Trampovu objavu za Dan zahvalnosti na društvenoj mreži Truth Social, u kojoj je Volca napao zbog njegovog odnosa prema somalskoj zajednici, koristeći i uvredljiv izraz.

- Je li iko u istoriji svijeta ikada imao magnetnu rezonancu, a da nema pojma zašto, kako on kaže - rekao je Volc u intervjuu za NBC, prenosi CNN.

Rutinski pregled

Tramp je ranije, u oktobru, saopštio da je magnetnu rezonancu obavio u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed, a Bijela kuća taj je pregled nazvala dijelom "rutinskog godišnjeg pregleda". Međutim, Tramp je svoj redovni godišnji pregled već imao u aprilu.

Nakon što je otkrio da je obavio magnetnu rezonancu, Tramp je poručio novinarima da o razlozima pitaju njegove ljekare. Do sada nikakav razlog nije saopšten.

Početkom novembra novinarka CNN-a Kristen Holms pitala je sekretaricu za štampu Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) zašto je Tramp obavio magnetnu rezonancu.

- Provjerit ću to kasnije - odgovorila je, ali dodatne informacije nisu objavljene.

- Predsjednik je svakoga dana u optimalnom fizičkom zdravlju. Ovo je bila naknadna pretraga i dali smo detaljan nalaz tog pregleda - navela je Levit.

Hronična venska insuficijencija

Bijela kuća je u julu saopštila da je Trampu dijagnosticirana hronična venska insuficijencija – stanje u kojem zalisci u pojedinim venama ne funkcionišu pravilno, što dovodi do zadržavanja krvi.

To stanje se u SAD-u dijagnosticira kod oko 150.000 ljudi godišnje, a rizik raste s godinama. Glavni medicinski dopisnik CNN-a, dr. Sandžej Gupta (Sanjay Gupta), izjavio je u septembru da hronična venska insuficijencija nije neuobičajena kod starijih osoba. Dodao je da je riječ o stanju koje otežava normalno oticanje krvi iz ekstremiteta i može izazvati oticanje.

# SAD
# DONALD TRUMP
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