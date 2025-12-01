Završeni pregledi: Evo šta ljekari kažu o Trampovom zdravlju

Bijela kuća objavila je večeras rezultate najnovijeg pregleda predsjednika Donalda J. Trampa, koji je proveo predsjednikov ljekar, kapetan Šon P. Barbarela iz američke mornarice.
U zvaničnom memorandumu navodi se da Trampov kardiovaskularni sistem "pokazuje izvanredno zdravlje" te da on i dalje "ostaje u odličnom općem zdravstvenom stanju".
Prema izvještaju, kardiovaskularno snimanje nije pokazalo nikakve znakove zadebljanja arterija, problema u protoku krvi niti abnormalnosti na srcu ili glavnim krvnim sudovima. Srčane komore opisane su kao normalne veličine, dok zidovi krvnih sudova izgledaju glatko i bez znakova upala ili zgrušavanja.
- Sveukupno, njegov kardiovaskularni sistem pokazuje izvanredno zdravlje - navodi se u dokumentu, objavila je Bijela kuća.
Snimak abdomena također je ocijenjen potpuno normalnim. Svi glavni organi opisani su kao vrlo zdravi, dobro prokrvljeni i bez akutnih ili hroničnih odstupanja. Svi uočeni nalazi, prema navodima ljekara, uklapaju se u standardne granice za osobe Trampove životne dobi.
U sažetku izvještaja stoji da je ovakav nivo detaljnog pregleda standardna praksa za izvršni fizički pregled predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, te ponovo potvrđuje da Tramp "ostaje u odličnom zdravstvenom stanju".