Završeni pregledi: Evo šta ljekari kažu o Trampovom zdravlju

U zvaničnom memorandumu navodi se da Trampov kardiovaskularni sistem "pokazuje izvanredno zdravlje" te da on i dalje "ostaje u odličnom općem zdravstvenom stanju".

Bijela kuća objavila je večeras rezultate najnovijeg pregleda predsjednika Donalda J. Trampa, koji je proveo predsjednikov ljekar, kapetan Šon P. Barbarela iz američke mornarice.

Prema izvještaju, kardiovaskularno snimanje nije pokazalo nikakve znakove zadebljanja arterija, problema u protoku krvi niti abnormalnosti na srcu ili glavnim krvnim sudovima. Srčane komore opisane su kao normalne veličine, dok zidovi krvnih sudova izgledaju glatko i bez znakova upala ili zgrušavanja.

- Sveukupno, njegov kardiovaskularni sistem pokazuje izvanredno zdravlje - navodi se u dokumentu, objavila je Bijela kuća.