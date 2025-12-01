Hegset u centru novog skandala: Republikanci traže istragu zbog naredbe da "sve ubiju"

Republikanske komisije koje nadziru Pentagon najavile su nadzor operacija na Karibima, dok SAD posljednjih sedmica pojačavaju vojno prisustvo u tom području i izvode smrtonosne akcije protiv plovila za koja tvrde da su uključena u krijumčarenje droga. Od početka septembra u takvim operacijama, prema pisanju američkih medija, ubijeno je više od 80 osoba.

Američki zakonodavci pojačavaju pritisak na administraciju predsjednika Donalda Trampa nakon što je Washington Post objavio da je jedan od napada na sumnjivi venecuelanski brod za krijumčarenje droge 2. septembra navodno imao i naknadni udar, s ciljem da se “ubiju svi” preživjeli iz prvog napada. Takva naredba, prema navodima lista, povezuje se s ministrom odbrane Pitom Hegsetom.

Administracija Donalda Trampa tvrdi da SAD djeluju u samoodbrani, uništavajući brodove koji prevoze nedozvoljene supstance prema američkoj obali. Washington Post navodi da je Hegseth izdao usmenu direktivu da se “ubiju svi” na jednom od pogođenih plovila, pa je komandant specijalnih operacija naredio drugi napad kako bi se izvršila instrukcija.

Opravdanje postupka

Zvaničnici Pentagona pokušali su opravdati postupke tvrdnjom da su Sjedinjene Američke Države u “nemeđunarodnom oružanom sukobu” s navodnim krijumčarima droge. Međutim, Ženevske konvencije jasno zabranjuju gađanje ranjenih učesnika sukoba, koji se moraju uhapsiti i medicinski zbrinuti.

I republikanci i demokrati saglasni su da Kongres treba otvoriti istrage. Iako ne znaju da li su navodi Washington Posta tačni, smatraju da bi napad na preživjele iz prvog udara bio ozbiljan pravni problem.

“Ako je tačno, ovo se može smatrati ratnim zločinom”, rekao je demokratski senator Tim Kein za CBS.

Republikanski zastupnik Majk Tarner kazao je da Kongres nema potvrdu da se naknadni napad desio, ali je istakao: “Ako se to desilo, to bi bilo veoma ozbiljno i bilo bi nezakonito.”

Odbor za oružane snage Senata saopštio je da je zatražio informacije od Ministarstva odbrane i da će “provesti energičan nadzor kako bi utvrdio činjenice”. Sličan potez najavio je i Odbor za oružane snage Predstavničkog doma.

Reakcija Hegseta

Hegseth je optužbe odbacio, nazivajući ih “izmišljenim, zapaljivim i uvredljivim”. Poručio je da su napadi zakoniti prema američkom i međunarodnom pravu: “Svaki krijumčar kojeg ubijemo povezan je s organizacijom koja je označena kao teroristička.”

Predsjednik Donald Tramp stao je u njegovu odbranu, rekavši novinarima u Air Force One: “Rekao je da to nije rekao, ja mu vjerujem. Mi ćemo svakako ispitati stvari. Ne bi želio drugi napad.”

SAD nisu potpisnice Konvencije UN-a o pravu mora, no američki vojni pravnici ranije su naglašavali da bi se trebalo postupati u skladu s njenim odredbama. Konvencija zabranjuje ometanje plovila u međunarodnim vodama, osim u posebnim izuzecima, poput potjere broda koji je pobjegao iz teritorijalnih voda jedne države na otvoreno more.