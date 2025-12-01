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TURSKI PREDSJEDNIK

Erdoan: Napadi na komercijalne brodove u Crnom moru su neprihvatljivi

Rat između Rusije i Ukrajine očito je počeo ugrožavati sigurnost plovidbe u Crnom moru, rekao je

Erdoan: Napadi na komercijalne brodove su neprihvatljivi. Anadolija

FENA

1.12.2025

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) izjavio je u ponedjeljak da su napadi na komercijalne brodove u Crnom moru neprihvatljivi, izdavši upozorenje "svim povezanim stranama" nakon što je bespilotno plovilo navodno udarilo u tanker kod sjeverne obale Turske.

- Rat između Rusije i Ukrajine očito je počeo ugrožavati sigurnost plovidbe u Crnom moru. Napadi na plovila u našoj isključivoj ekonomskoj zoni u petak signaliziraju zabrinjavajuću eskalaciju - izjavio je Erdoan novinarima.

- Ni na koji način ne možemo opravdati ove napade. Prenosimo potrebna upozorenja svim relevantnim stranama u vezi s takvim incidentima – kazao je.

Turska je u subotu saopćila da je Virat, tanker koji je dio ruske takozvane flote u sjeni, u petak navečer pogođen bespilotnim plovilom oko 35 milja od turske obale Crnog mora.

Nije odmah bilo jasno ko stoji iza prijavljenih napada, prenosi Reuters.

# RECEP TAYYIP ERDOGAN
# CRNO MORE
# TURSKA
# RUSIJA
# UKRAJINA
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