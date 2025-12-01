Erdoan: Napadi na komercijalne brodove u Crnom moru su neprihvatljivi

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) izjavio je u ponedjeljak da su napadi na komercijalne brodove u Crnom moru neprihvatljivi, izdavši upozorenje "svim povezanim stranama" nakon što je bespilotno plovilo navodno udarilo u tanker kod sjeverne obale Turske.

- Rat između Rusije i Ukrajine očito je počeo ugrožavati sigurnost plovidbe u Crnom moru. Napadi na plovila u našoj isključivoj ekonomskoj zoni u petak signaliziraju zabrinjavajuću eskalaciju - izjavio je Erdoan novinarima.