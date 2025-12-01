Pijani Hrvat ubio Srbina u Beču zbog politike: "Izgubio sam živce"

Svađa, navodno zbog politike, u bečkom okrugu Leopoldstadt u subotu, 29.novembra, završila se kobno za jednog Srbina (49) kojeg je, kako se sumnja, 56-godišnji Hrvat izbo nožem i ubio.

Prema izvještajima austrijskog portala Kurier, osumnjičeni je u trenutku zločina bio pod jakim uticajem alkohola.

Bečka policija je u ponedjeljak, 1. decembra, saopštila da je 56-godišnjak priznao da je izbo žrtvu, navodeći kao motiv da je "tokom svađe izgubio živce".

Incident se dogodio u stanu 46-godišnjakinje, navodno Srpkinje, koja je bila prijateljica osumnjičenog i poznanica žrtve. Trojac se sastao u subotu navečer u njenom stanu. Portparolka policije Irina Stajrer je navela da je osumnjičeni imao više od dva promila alkohola u krvi, a pretpostavlja se da je i vlasnica stana bila pod uticajem alkohola.

Žena je, kao i osumnjičeni, prvobitno uhapšena, ali je nakon ispitivanja puštena na slobodu. Ona je izjavila da je čula svađu, ali nije vidjela sam trenutak napada nožem.

Prema posljednjim informacijama, 56-godišnji Hrvat je nakon počinjenog djela sam pozvao hitnu pomoć. Kada je policija stigla, zatekla je beživotno tijelo 49-godišnjeg Srbina, kao i još dvije osobe, od kojih je barem jedna bila pod uticajem alkohola. Osumnjičeni je odmah priznao zločin tokom ispitivanja, prenosi Telegraf.rs.