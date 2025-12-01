Bijela kuća potvrdila drugi napad na navodni brod s drogom, ali negirala da je Hegset dao naredbu

Bijela kuća je u ponedjeljak potvrdila kontroverzni drugi vojni napad na brod s drogom na Karibima, ali je negirala da je ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) naredio ubistvo preživjelih.
- Predsjednik Donald Tramp i sekretar Hegset jasno su stavili do znanja da su narkoterorističke grupe koje je predsjednik odredio podložne smrtonosnim napadima u skladu sa zakonima ratovanja - rekla je novinarima glasnogovornica Kerolajn Levit (Karoline Leavitt).
Rekla je da je Hegset ovlastio komandanta Komande za specijalne operacije SAD-a, admirala Frenks Bredlija (Frank Bradley), da izvrši ove napade 2. septembra.
Levit je rekla da je Bredli rukovodio drugim angažmanom, djelujući u okviru svojih ovlaštenja i zakona kako bi osigurao da se prijetnja eliminiše.
Prema izvještaju "Washington Posta", koji je američka administracija negirala, komandant je naredio drugi napad kako bi se eliminisala dva preživjela iz početnog napada kako bi se ispoštovala direktiva Hegseta da se ubiju svi na brodu.