Bijela kuća potvrdila drugi napad na navodni brod s drogom, ali negirala da je Hegset dao naredbu

Bijela kuća je u ponedjeljak potvrdila kontroverzni drugi vojni napad na brod s drogom na Karibima, ali je negirala da je ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) naredio ubistvo preživjelih.

- Predsjednik Donald Tramp i sekretar Hegset jasno su stavili do znanja da su narkoterorističke grupe koje je predsjednik odredio podložne smrtonosnim napadima u skladu sa zakonima ratovanja - rekla je novinarima glasnogovornica Kerolajn Levit (Karoline Leavitt).