Kalas strahuje od rasta pritiska na Ukrajinu u američko-ruskim pregovorima

Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas upozorila je u ponedjeljak da razgovori između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog izaslanika Stiva Vitkofa riskiraju pojačati pritisak na Ukrajinu da napravi ustupke.
- Plašim se da će, znate, sav pritisak biti stavljen na slabiju stranu, jer je to lakši način da se zaustavi ovaj rat kada se Ukrajina preda - izjavila je Kalas novinarima.
Vitkof, predstavnik američkog predsjednika Donalda Trampa, trebao bi se u utorak sastati s Putinom u Moskvi nakon što su se predstavnici Vašingtona sastali s ukrajinskim pregovaračima na Floridi.
Evropa je uglavnom marginalizirana od Sjedinjenih Država u Trampovom najnovijem nastojanju da okonča rat u Ukrajini, što je izazvalo strahove od jednostranog dogovora.
Ukrajina je u pregovorima s Vašingtona kako bi se razradio mogući mirovni plan nakon što je početni američki prijedlog uvelike favorizirao Rusiju.
Kalas je ponovila da bi sljedeća sedmica mogla biti „ključna“ u diplomatskim naporima, ali je insistirala da Rusija nije pokazala stvarne znake želje za mirom.
- U ovom ratu postoji jedan agresor i jedna žrtva - izjavila je ona nakon sastanka ministara odbrane EU u Briselu.
Ponovila je pozive EU-u da pristane na novi ogroman zajam za Ukrajinu finansiran zamrznutom ruskom imovinom, jer protivljenje ključnog igrača Belgije koči plan.
- Višegodišnje finansiranje promijenilo bi pravila igre za ukrajinsku odbranu. To će definitivno ojačati evropsku poziciju u odnosu na Moskvu. To je vrlo jasno. Moramo krenuti dalje s tim - izjavila je Kalas, prenosi Reuters.