Kalas strahuje od rasta pritiska na Ukrajinu u američko-ruskim pregovorima

Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas upozorila je u ponedjeljak da razgovori između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog izaslanika Stiva Vitkofa riskiraju pojačati pritisak na Ukrajinu da napravi ustupke.

- Plašim se da će, znate, sav pritisak biti stavljen na slabiju stranu, jer je to lakši način da se zaustavi ovaj rat kada se Ukrajina preda - izjavila je Kalas novinarima.

Vitkof, predstavnik američkog predsjednika Donalda Trampa, trebao bi se u utorak sastati s Putinom u Moskvi nakon što su se predstavnici Vašingtona sastali s ukrajinskim pregovaračima na Floridi.