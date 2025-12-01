NATO razmišlja o preventivnom udaru na Rusiju: Stigao odgovor iz Moskve

Italijanski admiral Đuzepe Kavo Dragone (Giuseppe Cavo Dragone), predsjedavajući Vojnim komitetom NATO-a, izjavio je da Alijansa razmatra "agresivniji" pristup kako bi odvratila Moskvu od daljnjih napada dronova i cyber napada u Europi.

Prema nedavnoj istrazi Financial Timesa, NATO je podigao nivo pripravnosti nakon što su tri broda u Baltičkom moru optužena da su oštetila energetske i komunikacijske kablove, dok je ukupno zabilježeno 11 sličnih incidenata. Dodatno, redovni cyber napadi na više evropskih država i upadi ruskih dronova u zračni prostor NATO-a povećali su zabrinutost.

Dragone je za FT izjavio da Alijansa "proučava sve opcije" pri odlučivanju o odgovoru.

- U cyber prostoru smo uglavnom reaktivni. Razmišljamo o tome da budemo agresivniji ili proaktivni umjesto reaktivni - rekao je.

On je priznao da bi takav pristup bio neuobičajen za NATO, ali je dodao da bi nove taktike mogle biti potrebne kako rat u Ukrajini ulazi u četvrtu godinu.

Dragone je naveo da bi "preventivni udar" NATO-a mogao biti smatran "odbrambenom akcijom", uprkos tome što se "udaljava od našeg uobičajenog načina razmišljanja i ponašanja".

- Biti agresivniji u poređenju s agresivnošću našeg protivnika mogla bi biti opcija. [Pitanja su] pravni okvir, jurisdikcijski okvir, ko će to provesti - dodao je.

Operacija Baltic Sentry

U januaru ove godine NATO je pokrenuo Operaciju Baltic Sentry, misiju s ciljem boljeg patroliranja regiona i odvraćanja mogućeg ruskog napada, uključujući pojačane patrole aviona, ratnih brodova i dronova.

Rusija nije bila direktno imenovana u saopćenju, ali je generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte) tada rekao da će Alijansa poboljšati nadzor nad moskovskom "sjenovitom flotom", brodovima bez jasnog vlasništva koji se koriste za transport sankcionirane nafte.

Dragone je istakao da je ova mjera doprinijela većoj sigurnosti u regionu.

- Od početka Baltic Sentryja, ništa se nije desilo. To znači da ova odvraćajuća mjera funkcioniše - rekao je.

Odgovor iz Moskve

Ipak, i dalje postoje zabrinutosti o efikasnosti operacije. Sud u Finskoj je nedavno odbacio slučaj protiv posade broda iz sjenovite flote koji je oštetio podmorske kablove u Finskom zaljevu, jer se incident dogodio u međunarodnim vodama.

Rusija je reagovala, nazivajući Dragoneove izjave "krajnje neodgovornim" i pokušajem eskalacije.

Portparolka ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je: "Vidimo u tome namjeran pokušaj da se potkopaju napori za prevazilaženje ukrajinske krize. Ljudi koji daju takve izjave trebaju biti svjesni rizika i mogućih posljedica, uključujući i za same članice Alijanse."