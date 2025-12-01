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POSJETA LIBANU

Papa Lav poručio da su jedinstvo i mir mogući na Bliskom istoku uprkos izazovima

Obratio se skupu kojem je prisustvovalo više od 300 vjerskih zvaničnika u Bejrutu

Papa u Bejrutu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Anadolija

1.12.2025

Papa Lav XIV je u ponedjeljak izjavio da su jedinstvo, partnerstvo, pomirenje i mir mogući na Bliskom istoku uprkos izazovima.

Njegove riječi uslijedile su tokom okupljanja u centru Bejruta kojem je prisustvovalo više od 300 vjerskih ličnosti, a govori su održali poglavari libanskih kršćanskih i islamskih zajednica, uz muzičke dijelove koje su izveli hor Sistema Beirut Chants, hor Islamskog sirotišta i Fondacija "Imam al-Sadr".

- Pozvani ste da budete graditelji mira, da se suočite s netolerancijom, prevladate nasilje i uklonite isključenost, osvjetljavajući put ka pravdi - rekao je papa.

- U vremenu kada suživot može izgledati kao daleki san, narod Libana, iako prihvata različite religije, stoji kao snažan podsjetnik da strah, nepovjerenje i predrasude nemaju posljednju riječ i da su jedinstvo, pomirenje i mir mogući - dodao je.

Čelnik sirijske katoličke zajednice Ignacije Josip III Junan otvorio je govore službenom dobrodošlicom, nakon čega je uslijedilo recitiranje Evanđelja po bizantskom obredu i čitanje iz svete islamske knjige Kur'ana.

Nakon nekoliko obraćanja kršćanskog svećenstva, veliki muftija Libana šeik Abdul Latif Derian pozdravio je papu, naglašavajući da je Liban zemlja poruke, njenog nosioca i čuvara mira i sigurnosti širom svijeta.

- Ne volimo nositi oružje i stavljamo libanski cilj u vaše ruke, nadajući se da će svijet pomoći našoj zemlji da pronađe spasenje - rekao je šeik Ali al-Khatib, zamjenik šefa Visokog islamskog šiitskog vijeća.

Prije događaja, mnoštvo se okupilo duž ceste od Apostolske nuncijature u sjevernom Bejrutu do Trga mučenika u centru grada kako bi pozdravilo papu Lava dok je prolazila njegova službena kolona automobila.

U nedjelju je papa Lav stigao u Liban u trodnevnu posjetu, dolazeći iz Turske, koju je također posjetio tri dana.

# LIBAN
# BEJRUT
# PAPA LAV XIV
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