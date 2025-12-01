Papa Lav poručio da su jedinstvo i mir mogući na Bliskom istoku uprkos izazovima

Papa Lav XIV je u ponedjeljak izjavio da su jedinstvo, partnerstvo, pomirenje i mir mogući na Bliskom istoku uprkos izazovima. Njegove riječi uslijedile su tokom okupljanja u centru Bejruta kojem je prisustvovalo više od 300 vjerskih ličnosti, a govori su održali poglavari libanskih kršćanskih i islamskih zajednica, uz muzičke dijelove koje su izveli hor Sistema Beirut Chants, hor Islamskog sirotišta i Fondacija "Imam al-Sadr".

- Pozvani ste da budete graditelji mira, da se suočite s netolerancijom, prevladate nasilje i uklonite isključenost, osvjetljavajući put ka pravdi - rekao je papa. - U vremenu kada suživot može izgledati kao daleki san, narod Libana, iako prihvata različite religije, stoji kao snažan podsjetnik da strah, nepovjerenje i predrasude nemaju posljednju riječ i da su jedinstvo, pomirenje i mir mogući - dodao je. Čelnik sirijske katoličke zajednice Ignacije Josip III Junan otvorio je govore službenom dobrodošlicom, nakon čega je uslijedilo recitiranje Evanđelja po bizantskom obredu i čitanje iz svete islamske knjige Kur'ana.