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UBISTVO BEOGRAĐANKE

Počelo suđenje Brajanu Volšu: "Anu je pronašao mrtvu, htio se samo uvući u krevet"

Nakon uvodnih riječi tužioca, poroti se obratio branilac Brajana Volša, iznoseći šokantne tvrdnje

Počelo suđenje Brajanu Volšu. AP

M. Až.

1.12.2025

Suđenje Brajanu Volšu (Brian Walshe) zbog ubistva Beograđanke Ane Walshe počelo je danas pred sudom u Masačusetsu.

Nakon uvodnih riječi tužioca, poroti se obratio branilac Brajana Volša, iznoseći šokantne tvrdnje – da je njegov klijent pronašao svoju suprugu bez svijesti u njihovom krevetu.

Tipton je tokom uvodnog izlaganja porotnicima naveo da je Walshe lagao istražiteljima u danima nakon nestanka supruge.

Advokat se pozvao na Google pretrage koje je Volš vršio od 1. januara, objašnjavajući da je on tražio informacije jer se "borio sa činjenicom da je Ana mrtva".

Prema riječima Tiptona, neposredno prije nego što je zatekao suprugu mrtvu, Volš je sišao iz spavaće sobe da očisti kuhinju i provjeri elektronsku poštu.

Ometanje istrage

Zatim se vratio u spavaću sobu, "ne namjeravajući ništa više nego da se uvuče u krevet sa Anom, ženom koju je volio".

Kada je to učinio, Ana Volš nije reagovala, a njeno tijelo se otkotrljalo s kreveta. 

- Bila je mrtva u njihovom krevetu- rekao je Tipton.

Podsjetimo, ranije je Volš na pripremnom ročištu priznao da se riješio tijela supruge i da je svjesno ometao istragu.

Međutim, ubistvo nije priznao, što prema tužilaštvu ukazuje na njegov plan – priznati sve osim ubistva i tako potencijalno dobiti manju kaznu.

Razlog za zločin

Tužilaštvo tvrdi da je Ana Volš ubijena, a ne da je smrt bila nesrećan slučaj, te da je Volš potom spalio njeno tijelo kako ono nikada ne bi bilo pronađeno, čime se spriječilo utvrđivanje uzroka smrti.

Razlog za zločin, prema tužilaštvu, bio je sumnja da ga supruga vara.

Na ročištu je otkriveno da tužilaštvo posjeduje preko 1.000 stranica Google pretraga Brajana Volša. Osim pretraga o uklanjanju tijela, Volš je tražio i "pornografiju koja se tiče prevare supruge", što tužilaštvo vidi kao dokaz da je znao ili sumnjao da ga supruga vara.

Dodatno, njegova majka je neposredno prije nestanka angažovala privatnog detektiva kako bi pratila kretanje svoje snahe, što dodatno ukazuje na sumnju u Walsheovu motivaciju.

# UBISTVO
# SAD
# BRIAN WALSHE
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