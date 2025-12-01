Najmanje četiri osobe povrijeđene u ruskom napadu na Kramatorsk

Ruske snage pogodile su u ponedjeljak stambeno područje u ukrajinskom Kramatorsku, povrijedivši najmanje četiri osobe.

Napad je izazvao požar na više objekata.

Rusija je započela svoju "specijalnu vojnu operaciju" u Ukrajini u februaru 2022. godine s ciljem "denacifikacije i demilitarizacije" Ukrajine.

Prema memorandumum o rješavanju sukoba, Moskva je zatražila zabranu pristupanja Ukrajine vojnim savezima te povlačenje ukrajinskih trupa iz Donjecka, Luganska, Zaporožja i Hersona, regija koje je anektirala nakon referenduma u septembru 2022. godine, između ostalog.

Ukrajina je ove uslove nazvala ultimatumom i poručila da je prekid vatre neophodan preduslov za suštinske pregovore.