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UKRAJINA

Najmanje četiri osobe povrijeđene u ruskom napadu na Kramatorsk

Granatiran je stambeni dio grada i izbilo je više požara

Najmanje četiri osobe povrijeđene u ruskom napadu na Kramatorsk - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Anadolija

1.12.2025

Ruske snage pogodile su u ponedjeljak stambeno područje u ukrajinskom Kramatorsku, povrijedivši najmanje četiri osobe.

Napad je izazvao požar na više objekata.

Rusija je započela svoju "specijalnu vojnu operaciju" u Ukrajini u februaru 2022. godine s ciljem "denacifikacije i demilitarizacije" Ukrajine.

Prema memorandumum o rješavanju sukoba, Moskva je zatražila zabranu pristupanja Ukrajine vojnim savezima te povlačenje ukrajinskih trupa iz Donjecka, Luganska, Zaporožja i Hersona, regija koje je anektirala nakon referenduma u septembru 2022. godine, između ostalog.

Ukrajina je ove uslove nazvala ultimatumom i poručila da je prekid vatre neophodan preduslov za suštinske pregovore.

# RUSIJA
# UKRAJINA
# KRAMATORSK
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