Bijela kuća "veoma optimistična" oko pregovora o miru u Ukrajini

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) izjavila je da je administracija "veoma optimistična" oko mogućnosti postizanja sporazuma koji bi okončao rat u Ukrajini, te je dodala da je posebni američki izaslanik Stiv Vitkof već na putu za Moskvu.

- Mislim da je vlada veoma optimistična - rekla je Leavitt, ističući da predsjednik Donald Trump i njegov tim "vrlo naporno rade na ovom pitanju i iskreno žele da rat završi".

- Još jučer su imali vrlo produktivne razgovore s Ukrajincima na Floridi, a sada je posebni izaslanik Vitkof na putu prema Rusiji - navela je glasnogovornica.

Kremlj je potvrdio da će Witkoff, koji je ove godine već nekoliko puta boravio u ruskoj prijestolnici, u srijedu imati sastanak s Vladimirom Putinom.