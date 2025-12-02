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VAŠINGTON

Bijela kuća "veoma optimistična" oko pregovora o miru u Ukrajini

Još jučer su imali vrlo produktivne razgovore s Ukrajincima na Floridi, a sada je posebni izaslanik Vitkof na putu prema Rusiji, navela je Levit

Levit: Veoma smo optimistični. Anadolija

M. Až.

2.12.2025

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) izjavila je da je administracija "veoma optimistična" oko mogućnosti postizanja sporazuma koji bi okončao rat u Ukrajini, te je dodala da je posebni američki izaslanik Stiv Vitkof već na putu za Moskvu.

- Mislim da je vlada veoma optimistična - rekla je Leavitt, ističući da predsjednik Donald Trump i njegov tim "vrlo naporno rade na ovom pitanju i iskreno žele da rat završi".

- Još jučer su imali vrlo produktivne razgovore s Ukrajincima na Floridi, a sada je posebni izaslanik Vitkof na putu prema Rusiji - navela je glasnogovornica.

Kremlj je potvrdio da će Witkoff, koji je ove godine već nekoliko puta boravio u ruskoj prijestolnici, u srijedu imati sastanak s Vladimirom Putinom.

# BIJELA KUĆA
# SAD
# RUSIJA
# UKRAJINA
# KAROLINE LEAVITT
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