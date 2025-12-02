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HILJADE NA NOGAMA

Masovni protesti u Bugarskoj: Policajci zasuti kamenjem, flašama i petardama

Protestuju protiv budžetskog plana za 2026. godinu

Sa protesta. AP

Dž. R.

2.12.2025

U nekoliko gradova u Bugarskoj, uključujući Sofiju, okupilo se na hiljade demonstranata koji protestuju protiv budžetskog plana za 2026. godinu, prvog u eurima, prije nego što zemlja članica Evropske unije usvoji zajedničku valutu 1. januara.

Neki demonstranti sukobili su se sa policijom, koja je blokirala kancelarije vladajućih partija u Sofiji, a policajce su zasipali kamenjem, flašama i petardama.

Dana 28. novembra, nakon sličnih protesta, manjinska vlada Rosena Željakova obećala je da će ponovo podnijeti budžetski plan za 2026. parlamentu, s ciljem da omogući više vremena za konsultacije sa opozicionim strankama, sindikatima i poslodavcima.

Parlamentarni odbor usvojio je budžetski plan u prvom čitanju 18. novembra.

Opozicione stranke i druge organizacije kažu da su protestovale protiv planova vlade da poveća doprinose za socijalno osiguranje i poreze na dividende kako bi finansirala veće rashode, kao i protiv državne korupcije.

Oko polovine Bugara protivi se usvajanju eura, strahujući da će to narušiti suverenitet zemlje i da će trgovci iskoristiti prelazak sa nacionalne valute leva na euro da podignu cijene.

Predsjednica Evropske centralne banke, Kristin Lagard, upozorila je ovog mjeseca da inflacija može skočiti kada balkanska država uđe u eurozonu.

# BUDŽET
# BUGARSKA
# PROTESTI
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