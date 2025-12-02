Masovni protesti u Bugarskoj: Policajci zasuti kamenjem, flašama i petardama

U nekoliko gradova u Bugarskoj, uključujući Sofiju, okupilo se na hiljade demonstranata koji protestuju protiv budžetskog plana za 2026. godinu, prvog u eurima, prije nego što zemlja članica Evropske unije usvoji zajedničku valutu 1. januara.

Neki demonstranti sukobili su se sa policijom, koja je blokirala kancelarije vladajućih partija u Sofiji, a policajce su zasipali kamenjem, flašama i petardama.

Dana 28. novembra, nakon sličnih protesta, manjinska vlada Rosena Željakova obećala je da će ponovo podnijeti budžetski plan za 2026. parlamentu, s ciljem da omogući više vremena za konsultacije sa opozicionim strankama, sindikatima i poslodavcima.