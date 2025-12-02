Zelenski poručuje: Ukrajina neće odustati od svojih teritorija

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je da su u mirovnim pregovorima s Rusijom glavni ciljevi očuvanje ukrajinskog suvereniteta i dobijanje čvrstih sigurnosnih garancija. Istaknuo je da je pitanje teritorija najteže, jer Moskva i dalje traži da se Ukrajina odrekne dijelova Donbasa koje još kontrolira, što Kijev odbija. Zelenski je ovo izjavio nakon sastanka s francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron) u Parizu, gdje se pridružio telefonskom razgovoru s evropskim liderima, uključujući one iz Velike Britanije, Njemačke, Poljske i Italije.

U međuvremenu, ukrajinski i američki pregovarači završili su dvodnevne sastanke na Floridi, radeći na reviziji mirovnog plana za koji se smatra da ide u prilog Rusiji. Bijela kuća je u ponedjeljak zauzela pozitivan ton u razgovorima, a glasnogovornica Karoline Leavitt rekla je da je administracija "vrlo optimistična" u pogledu postizanja dogovora o okončanju rata. Zelenski je bio oprezniji, objavivši na X da su razgovori bili "vrlo konstruktivni", ali da postoje "neka teška pitanja koja još moraju biti riješena".

Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff), koji je prisustvovao razgovorima s ukrajinskom delegacijom, sada je na putu za Rusiju gdje će se u utorak sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Pridružit će im se i zet i savjetnik predsjednika Donalda Trampa (Trump), Džared Kušner (Jared Kushner). Vitkof je razgovarao sa Zelenskim, Makronom, glavnim ukrajinskim pregovaračem Rustemom Umerovim i britanskim premijerom Kirom Starmerom (Keir), a očekuje se da će rezultate razgovora prenijeti Vladimiru Putinu. Prošle sedmice Putin je rekao da su Amerikanci Rusiji pokazali nacrt mirovnog plana i da bi on mogao postati "osnova" za budući sporazum o okončanju rata. Početni nacrt mirovnog plana između SAD i Rusije, koji je kružio u novembru, izazvao je nezadovoljstvo u Kijevu i širom Evrope. Osim što je bio snažno naklonjen zahtjevima Moskve, također je diktirao kako treba investirati nekoliko milijardi zamrznute ruske imovine koja se trenutno drži u evropskim finansijskim institucijama i uvjete pristupa Kijeva tržištima EU. Ali Macron je rekao da trenutno "ne postoji finalizirani mirovni plan o kojem bi se moglo govoriti". Također je insistirao da se takav prijedlog može razraditi samo uz doprinos Ukrajine i Evrope. Evropski lideri su se borili da dobiju mjesto za pregovaračkim stolom otkako je mirovni plan procurio i pozvali su SAD da ih uključe u izradu bilo kakvog budućeg sporazuma.