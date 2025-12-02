Makron putuje u Kinu dok Evropa balansira između ekonomskih i sigurnosnih prijetnji

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) otputovat će ove sedmice u Kinu u svoju četvrtu državnu posjetu, dok Evropa nastoji uravnotežiti ekonomske i sigurnosne prijetnje iz Pekinga s oslanjanjem na drugu najveću svjetsku ekonomiju u vrijeme globalnih trgovinskih previranja.

Makron je u prošlosti nastojao projicirati snažan evropski front u odnosima s Kinom, pazeći pritom da ne antagonizira Peking, čija rastuća asertivnost testira trgovinske, sigurnosne i diplomatske veze, kažu analitičari.

- Mora jasno staviti do znanja kineskom rukovodstvu da će Evropa odgovoriti na rastuće ekonomske i sigurnosne prijetnje iz Pekinga, istovremeno sprječavajući eskalaciju napetosti koja vodi do potpunog trgovinskog rata i diplomatskog sloma - rekao je za Reuters Noah Barkin, analitičar za Kinu u Rhodium Group.

- Ovo nije laka poruka za prenijeti - rekao je.

Makron, koji će svoje putovanje započeti posjetom Zabranjenom gradu u Pekingu u srijedu, sastat će se s predsjednikom Si Đinpingom (Xi Jinping) u četvrtak u glavnom gradu, a zatim ponovo u petak tokom posjete Chengduu, u jugozapadnoj provinciji Sečuan.

Njegova posjeta dolazi nakon napetog putovanja predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen u julu, kada je izjavila da su odnosi između EU i Kine na "prekretnici".