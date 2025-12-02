Putin u vojnoj uniformi posjetio komandno mjesto: Osvajanje Pokrovska je ključno

Putin se u nedjelju pojavio u vojnoj uniformi prilikom posjete komandnom mjestu, ističući da je riječ o, kako ga naziva, "važnom pravcu".

Ruski mediji prenijeli su izjavu predsjednika Vladimira Putina da je pad strateškog ukrajinskog grada Pokrovska ruskim snagama omogućio dodatni pomak ka ispunjavanju ciljeva njihove ofanzive u Ukrajini.

Prema navodima ruskih agencija, Putin je poručio da je osvajanje bilo od presudnog značaja za nastavak onoga što Moskva i dalje naziva "specijalnom vojnom operacijom", uprkos tome što invazija na Ukrajinu traje više od tri i po godine.

- Ruske oružane snage sigurno imaju inicijativu i nastavljaju ispunjavati zadatke operacije, napredujući praktično na svim smjerovima - rekao je Putin, dodajući da Ukrajina navodno nije u stanju odgovoriti na ruske prodore.