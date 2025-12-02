Vitkof i Kušner danas se sastaju s Putinom u Moskvi

Specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), Stiv Vitkof (Steve Witkoff), i njegov zet Džared Kušner (Jared Kushner) sastat će se u utorak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom radi razgovora o mogućem načinu okončanja najsmrtonosnijeg evropskog sukoba od Drugog svjetskog rata.
Tramp je više puta rekao da želi okončati rat u Ukrajini, koji njegova administracija opisuje kao "krvoproliće" i "posrednički rat", ali njegovi dosadašnji napori, uključujući samit s Putinom na Aljasci u avgustu, još nisu donijeli mir.
Prošle sedmice je procurio set od 28 američkih nacrta mirovnih prijedloga, što je uplašilo ukrajinske i evropske zvaničnike koji su smatrali da se time povinuju ključnim zahtjevima Moskve prema NATO-u, kontroli Moskve nad petinom Ukrajine i ograničenjima ukrajinske vojske.
Evropske sile su potom dale svoj protuprijedlog za mir, a na razgovorima u Ženevi, SAD i Ukrajina su saopštile da su stvorile "ažurirani i usavršeni mirovni okvir" za okončanje rata.
Putin je rekao da se dosadašnji razgovori ne odnose na nacrt sporazuma, već na set prijedloga za koje je prošle sedmice rekao da "mogu biti osnova za buduće sporazume".
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da će se Witkoffov sastanak s Putinom održati u drugoj polovini utorka, ali je odbio da bude uvučen u ruske crvene linije, rekavši da megafonska diplomatija nije korisna.