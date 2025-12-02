Vitkof i Kušner danas se sastaju s Putinom u Moskvi

Specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), Stiv Vitkof (Steve Witkoff), i njegov zet Džared Kušner (Jared Kushner) sastat će se u utorak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom radi razgovora o mogućem načinu okončanja najsmrtonosnijeg evropskog sukoba od Drugog svjetskog rata. Tramp je više puta rekao da želi okončati rat u Ukrajini, koji njegova administracija opisuje kao "krvoproliće" i "posrednički rat", ali njegovi dosadašnji napori, uključujući samit s Putinom na Aljasci u avgustu, još nisu donijeli mir.

Prošle sedmice je procurio set od 28 američkih nacrta mirovnih prijedloga, što je uplašilo ukrajinske i evropske zvaničnike koji su smatrali da se time povinuju ključnim zahtjevima Moskve prema NATO-u, kontroli Moskve nad petinom Ukrajine i ograničenjima ukrajinske vojske. Evropske sile su potom dale svoj protuprijedlog za mir, a na razgovorima u Ženevi, SAD i Ukrajina su saopštile da su stvorile "ažurirani i usavršeni mirovni okvir" za okončanje rata.